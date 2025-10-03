október 3., péntek

CleanAIR projekt

1 órája

Sétáló erdő jelenik meg a városban, a sétáltatásban számítanak a helyiekre

Címkék#levegő#fa#sétáló#hőszigetek#projektmenedzsere cleainair#erdő#konténer

Egy nagyszabású, úgynevezett CleainAIR projektet valósítanak meg Békéscsaba, Szeged és Nagyvárad együttműködésében azért, hogy javítsák a levegőminőséget. A magyar-román projektről, arról, hogy annak keretében mi várható, pénteken a CsabaParkban tartottak egy konferenciát. A békési vármegyeszékhelyen többek között sétáló erdőt telepítenek, és a sétáltatásában számítanak a helyi önkéntesekre is.

Licska Balázs

A CleainAIR projekt a békéscsabai önkormányzat, a Szegedi Tudományegyetem, valamint a nagyváradi önkormányzat és a Nagyváradi Egyetem együttműködésében valósul meg. Az alapvető cél az, hogy javítsák a levegőminőséget, bővítsék a zöldfelületeket – többek között sétáló erdő, azaz mozgatható fák és cserjék révén –, bevonva a helyieket is önkéntes alapon, hogy a békéscsabaiak is tegyenek a környezet védelméért.

Sétáló erdőt telepítenek Békéscsabán a CleainAIR projektben
Mobil, szállítható konténerekbe fákat és cserjéket ültetnek, lényegében ez lesz a sétáló erdő. Sétáló erdőt telepítenek Békéscsabán a CleainAIR projekt keretében, Szél Adrián projektmenedzser ezt is ismertette a pénteken a CsabaParkban tartott konferencián. Fotó: Licska Balázs

A CleainAIR projekt öt lépésből áll, amelynek keretében sétáló erdőt telepítenek

A CleainAIR projekt öt lépésből áll. 

  • A városba szenzorokat telepítenek, amelyek valós időben mérik a levegőminőséget, a levegő szennyezettségét, és az adatokat bárki elérheti.
  • Azért, hogy javítsák a mikroklímát, mobil fák és cserjék jelennek meg a forgalmasabb helyeken, ez lényegében a sétáló erdő. Később főleg iskolák, óvodák környékén helyezik ki a növényeket.
  • A Szegedi Tudományegyetem és a Nagyváradi Egyetem kutatói döntenek a fafajokról, amelyek hatékonyak a levegő tisztítása terén, illetve jól alkalmazkodnak a városi környezethez.
  • A projektben a helyieket, a fiatalokat és a civil szervezeteket is igyekeznek bevonni, erősítve ezzel a környezettudatosságot és az összefogást.
  • A begyűjtött adatokból modelleket és előrejelzéseket készítenek, bemutatva az elért eredményeket, alapot adva a jövőbeli városfejlesztési döntésekhez.

A CleainAIR projekt több egy egyszerű környezetvédelmi projektnél

Bálint József, Békéscsaba alpolgármestere szerint a CleainAIR projekt több egy környezetvédelmi projektnél, inkább egyfajta felelősségvállalás a jövőért, a tiszta levegő érdekében. Szólt arról, hogy a projekt részeként sétáló erdőt és szenzorhálózatot telepítenek Békéscsabán, hogy a környezet élhetőbb, egészségesebb és fenntarthatóbb legyen. Úgy véli, a magyar-román projekt példát is mutat, hogy miként tudnak határokon átívelve közös értékek mentén dolgozni azért, hogy Békéscsaba is olyan hely legyen, ahol jó élni, dolgozni és gyermeket nevelni.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Mit jelent a sétáló erdő?

Szél Adrián, a Békéscsaba Smart Menedzsment Kft. projektmenedzsere elmondta: a CleainAIR projekt leglátványosabb része az lesz, hogy megjelenik egy sétáló erdő Békéscsabán. Azaz hordozható, mobil konténerekbe növényeket telepítenek: több fajtát és több méretben, és az is egy tudományos kísérlet lesz, hogy ezek mennyire állnak ellent a városi környezetnek. Összesen 400 konténert vásárolnak, amelyekbe kisebb és nagyobb facsemetéket telepítenek a 625 cserje mellett. A szállítás és az öntözés érdekében egy elektromos teherautót és egy elektromos autót vásárolnak.

Szenzorokat telepítenek, figyelik a levegőminőséget

Egy mérési rendszert ugyancsak kiépítenek: 50 szenzor figyeli majd a levegőminőséget, a levegő szennyezettségét, 50 szenzor pedig a konténerekben a talaj nedvességét ellenőrzi, így lehet megállapítani, hogy mennyire, milyen gyakran van szükség öntözésre. Emellett négy különleges szenzor is a mérési rendszer részét képezi majd: ezek azért egyedülállóak, mert képesek megkülönböztetni a közlekedésből és a fűtésből származó károsanyag-kibocsátást. 

Applikációt fejlesztenek, érdekes információkat közölnek

Szél Adrián elmondta: a CleainAIR projektben egy applikációt is fejlesztenek: megjelenítik a levegőminőséggel kapcsolatos aktuális adatokat vagy éppen azt, hogy hol lelhető fel a sétáló erdő. De egy speciális útvonaltervező szintén elérhető lesz az alkalmazásban: egyrészt jelezheti azt, hogy merre érdemes sétálnia annak, aki tiszta levegőre vágyik, másrészt azt, hogy melyik a legrövidebb útvonal a kiindulási pont és a célállomás között. A mesterséges intelligenciát ugyancsak bevetik a projektben, azaz a kapott eredmények alapján modellezik, hogy a jövőben mi várható a levegőminőséget illetően.

A konténerek mozgatásában is számítanak a békéscsabaiakra 

A Békéscsaba Smart Menedzsment Kft. projektmenedzsere hangsúlyozta, hogy a CleainAIR projekt megvalósításában számítanak a békéscsabaiakra. Részben tudományos alapon – hol vannak hőszigetek –, részben azonban annak mentén döntenek a sétáló erdő helyszínéről, hogy hol mutatkozik rá érdeklődés; míg a projekt végén azokat óvodáknál, iskoláknál helyeznék ki. A konténerek, azaz a sétáló erdő mozgatásában szintén számítanak a békéscsabaiakra, a fiatalokra, és ott, ahol a növényeket kiteszik, kulturális és sportprogramokat ugyancsak szerveznek.

 

 

 

 

