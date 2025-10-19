október 19., vasárnap

Nándor névnap

-1°
+18
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sárréti Vízőrzők Egyesület

2 órája

Újabb nagy projektet terveznek a Koplaló-holtág után Szeghalmon

Címkék#Koplaló-holtág#Sárréti Vízőrzők Egyesület#nagyívű pályázat#víz

Egy nagyszabású projektben gondolkodik egész Szeghalom. Korábban a Sárréti Vízőrzők Egyesület kezdeményezte a több évtizede vízre szomjazó Koplaló-holtág feltöltését, ami meg is történt, most pedig az egyesület egy pályázatot nyújtana be – erről is szó volt a minap Szeghalom képviselő-testületi ülésén.

Licska Balázs

Évek óta vízre szomjazott a Koplaló-holtág Szeghalom határában. A Sebes-Körös és a Berettyó között 4,5 kilométeren keresztül kanyargó egykori Sebes-Körös-medret a Sárréti Vízőrzők Egyesület helyi kezdeményezésére töltötték fel 400 ezer köbméter vízzel a vízügyi igazgatóság szakemberei a Sebes-Körösből, így oda visszatérhetett az élet. A Koplaló-holtágnál végzett munkáról film is készült.

újabb nagy projektet tervez a Sárréti Vízőrzők Egyesülete
A Koplaló-holtág után újabb nagy projektet tervez a Sárréti Vízőrzők Egyesület. Fotó: Nem víznek való vidék/Szegi Attila

Nagyívű pályázatot tervez a Sárréti Vízőrzők Egyesület

Szeghalom képviselő-testületi ülésén szóba került, hogy a Sárréti Vízőrzők Egyesület egy rendkívül nagyívű pályázatban venne részt, amely – többek között a víz visszatartásával, a vízzel való megfelelő gazdálkodással – segítené a klímaváltozás elleni küzdelmet, helyi szinten is érzékelhető, kedvező változásokat hozna, végső soron javítaná a helyiek életminőségét.

Az önkormányzat többekkel kötne konzorciumi megállapodást

A képviselő-testület szándéknyilatkozatot tett arról, hogy a KEHOP Plusz keretében benyújtandó pályázattal kapcsolatban konzorciumi megállapodást kíván kötni 

  • a Tiszántúli Vízügyi Igazgatósággal, 
  • a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatósággal
  • és a Sárréti Vízőrzők Egyesülettel. 

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A felszín alatti vizek visszatáplálása volt a cél

A képviselő-testület ülésén Czirják Csaba, a Sárréti Vízőrzők Egyesület elnöke a Koplaló-holtágnál zajlott munkáról elmondta: nagyon lecsökkent a talajvízszint, a kutakban sincs víz, ezért most a felszín alatti vizek visszatáplálása volt a fő cél. Ez valósult meg az aszályvédelmi akcióterv keretében, hozzátette, hogy 40 éve nem volt ennyi víz a Koplaló-holtágban, mint most, de azon kívül további 10 hektárra juttattak ki vizet. Úgy véli, hogy a Koplaló-holtágnál tapasztalatokat szereztek, és további munkákban gondolkodnak, most például a Várhelyi-erdő megmentésén dolgoznak.

A Luc gödör is szóba jöhet a pályázat során

A nagyívű pályázat érintené Szeghalom kül- és belterületét egyaránt, most zajlanak a beadás előtti előkészületek. Macsári József, Szeghalom polgármestere a képviselő-testület ülésén megjegyezte, hogy többek között a Luc gödörrel kapcsolatban vannak tervei az önkormányzatnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu