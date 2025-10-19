Újabb nagy projektet terveznek a Koplaló-holtág után Szeghalmon

Évek óta vízre szomjazott a Koplaló-holtág Szeghalom határában. A Sebes-Körös és a Berettyó között 4,5 kilométeren keresztül kanyargó egykori Sebes-Körös-medret a Sárréti Vízőrzők Egyesület helyi kezdeményezésére töltötték fel 400 ezer köbméter vízzel a vízügyi igazgatóság szakemberei a Sebes-Körösből, így oda visszatérhetett az élet. A Koplaló-holtágnál végzett munkáról film is készült.

A Koplaló-holtág után újabb nagy projektet tervez a Sárréti Vízőrzők Egyesület. Fotó: Nem víznek való vidék/Szegi Attila

Nagyívű pályázatot tervez a Sárréti Vízőrzők Egyesület

Szeghalom képviselő-testületi ülésén szóba került, hogy a Sárréti Vízőrzők Egyesület egy rendkívül nagyívű pályázatban venne részt, amely – többek között a víz visszatartásával, a vízzel való megfelelő gazdálkodással – segítené a klímaváltozás elleni küzdelmet, helyi szinten is érzékelhető, kedvező változásokat hozna, végső soron javítaná a helyiek életminőségét.

Az önkormányzat többekkel kötne konzorciumi megállapodást

A képviselő-testület szándéknyilatkozatot tett arról, hogy a KEHOP Plusz keretében benyújtandó pályázattal kapcsolatban konzorciumi megállapodást kíván kötni

a Tiszántúli Vízügyi Igazgatósággal,

a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatósággal

és a Sárréti Vízőrzők Egyesülettel.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A felszín alatti vizek visszatáplálása volt a cél

A képviselő-testület ülésén Czirják Csaba, a Sárréti Vízőrzők Egyesület elnöke a Koplaló-holtágnál zajlott munkáról elmondta: nagyon lecsökkent a talajvízszint, a kutakban sincs víz, ezért most a felszín alatti vizek visszatáplálása volt a fő cél. Ez valósult meg az aszályvédelmi akcióterv keretében, hozzátette, hogy 40 éve nem volt ennyi víz a Koplaló-holtágban, mint most, de azon kívül további 10 hektárra juttattak ki vizet. Úgy véli, hogy a Koplaló-holtágnál tapasztalatokat szereztek, és további munkákban gondolkodnak, most például a Várhelyi-erdő megmentésén dolgoznak.

A Luc gödör is szóba jöhet a pályázat során

A nagyívű pályázat érintené Szeghalom kül- és belterületét egyaránt, most zajlanak a beadás előtti előkészületek. Macsári József, Szeghalom polgármestere a képviselő-testület ülésén megjegyezte, hogy többek között a Luc gödörrel kapcsolatban vannak tervei az önkormányzatnak.