Véget ért a beruházás, aminek rengetegen örültek Sarkadon

A TOP Plusz keretében a Viharsarki keresztutak című projektre, a sarkadi útépítésre csaknem 372 millió forint támogatást nyert el Sarkad önkormányzata. Az elmúlt időszak egyik legjelentősebb, a helyiek mindennapi életére kiható fejlesztés a közelmúltban ért véget, ennek apropóján tartottak egy rendezvényt csütörtökön a városházán. A beruházás során összességében mintegy 3300 méteren aszfaltoztak, addig szilárd burkolattal nem rendelkező belterületi utakon.

A sarkadi útépítés véget ért, összesen kilenc helyszínen aszfaltoztak. Fotó: Sarkad Facebook-oldala

Kilenc helyszínt érintett a sarkadi útépítés

A sarkadi útépítés kilenc helyszínt érintett, így

a Csokonai utcát,

a Lehel utcát,

a Tölgyfa utcát,

a Tokai utcát,

a Sugár utcát,

a Veress Sándor utca Kossuth utca és Veress Sándor utca 71. szám közötti szakaszát,

a Dózsa György utca Nagykert utca és Gyár utca közötti szakaszát,

a Honvéd utca Nagykert utca és Gárdonyi utca közötti szakaszát,

és a Balassi Bálint utcát.

Tíz év alatt 20 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg Sarkadon

Az elmúlt tíz évben 20 milliárd forint értékben valósultak meg beruházások az önkormányzat és együttműködő partnerei révén, rengeteget fejlődött a város. A beruházások Sarkad minden területét érintették, a közterületektől az intézményekig – emelte ki dr. Mokán István polgármester. Valamennyi pályázati felhívásra nyújtottak be igényt, a pályázatok nyertek is, azokat kivétel nélkül megvalósították. A jövőre is rendelkeznek tervekkel, célokkal, ismerik a helyi szükségleteket.

Ismerik a helyi igényeket a városban, hogy utakat kell építeni és felújíani

Az egyik legjelentősebb lakossági elvárás a lakóutak építése, hogy az útalapos utakat lássák el szilárd burkolattal, illetve, hogy az aszfaltozott, ám leromlott állapotban lévő utakat újítsák fel – folytatta. Jelezte, hogy két évtizeden keresztül nem voltak ilyen célokra pályázati lehetőségek – egy kivételével, a belügyminisztériumi pályázaton lehetett nyerni 30-40 millió forintot –, és csak most, a TOP Plusz keretében nyílt erre mód.