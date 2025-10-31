1 órája
Véget ért a beruházás, aminek rengetegen örültek Sarkadon
Az elmúlt időszak egyik legjelentősebb, a helyiek mindennapi életére kiható fejlesztés valósult meg a város több helyszínén. A Viharsarki keresztutak címet viselő projekt, a sarkadi útépítés eredményeit csütörtökön a városházán ismertették.
A TOP Plusz keretében a Viharsarki keresztutak című projektre, a sarkadi útépítésre csaknem 372 millió forint támogatást nyert el Sarkad önkormányzata. Az elmúlt időszak egyik legjelentősebb, a helyiek mindennapi életére kiható fejlesztés a közelmúltban ért véget, ennek apropóján tartottak egy rendezvényt csütörtökön a városházán. A beruházás során összességében mintegy 3300 méteren aszfaltoztak, addig szilárd burkolattal nem rendelkező belterületi utakon.
Kilenc helyszínt érintett a sarkadi útépítés
A sarkadi útépítés kilenc helyszínt érintett, így
- a Csokonai utcát,
- a Lehel utcát,
- a Tölgyfa utcát,
- a Tokai utcát,
- a Sugár utcát,
- a Veress Sándor utca Kossuth utca és Veress Sándor utca 71. szám közötti szakaszát,
- a Dózsa György utca Nagykert utca és Gyár utca közötti szakaszát,
- a Honvéd utca Nagykert utca és Gárdonyi utca közötti szakaszát,
- és a Balassi Bálint utcát.
Tíz év alatt 20 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg Sarkadon
Az elmúlt tíz évben 20 milliárd forint értékben valósultak meg beruházások az önkormányzat és együttműködő partnerei révén, rengeteget fejlődött a város. A beruházások Sarkad minden területét érintették, a közterületektől az intézményekig – emelte ki dr. Mokán István polgármester. Valamennyi pályázati felhívásra nyújtottak be igényt, a pályázatok nyertek is, azokat kivétel nélkül megvalósították. A jövőre is rendelkeznek tervekkel, célokkal, ismerik a helyi szükségleteket.
Ismerik a helyi igényeket a városban, hogy utakat kell építeni és felújíani
Az egyik legjelentősebb lakossági elvárás a lakóutak építése, hogy az útalapos utakat lássák el szilárd burkolattal, illetve, hogy az aszfaltozott, ám leromlott állapotban lévő utakat újítsák fel – folytatta. Jelezte, hogy két évtizeden keresztül nem voltak ilyen célokra pályázati lehetőségek – egy kivételével, a belügyminisztériumi pályázaton lehetett nyerni 30-40 millió forintot –, és csak most, a TOP Plusz keretében nyílt erre mód.
Pályázati lehetőségek esetében tudnak beruházásokat megvalósítani
Egy közepes utca megépítése 100 millió forintba, egy közepes méretű utca felújítása pedig 40-50 millió forintba kerül – tette hozzá dr. Mokán István. Sarkad polgármestere aláhúzta, hogy ilyen volumenű beruházások megvalósítására nem elég a befolyó kommunális adó – ami ingatlanonként évi 8 ezer forint –, az önkormányzatnak nincs elegendő saját forrása. Maradnak a pályázati lehetőségek, és most 372 millió forintot tudtak erre fordítani.
Ilyen jellegű útépítésre évtizedek óta nem volt példa a városban
Kővári Arnold osztályvezető elmondta: a kilenc helyszínen, a közművek kiváltása után összesen 3300 méteren építettek utat, van, ahol 3 méter, van, ahol 3,5 méter szélességben, és mellé nemesített útpadkát is készítettek, hol 50 centiméter, hol 75 centiméter szélességben. Hozzátette: 150 utca van Sarkadon, tehát a beruházás csak az utcák 6 százalékát érintette, kiemelte ugyanakkor, hogy ilyen jellegű útépítésre a 90-es évek óta nem volt példa a városban. Megerősítette, hogy rengeteg tervvel rendelkeznek Sarkadon, elő vannak készítve a jövőre vonatkozóan is az utak építései, felújításai, a kerékpárutak és a járdák korszerűsítései, és megjegyezte, hogy a hidak állapotának javítására ugyancsak figyelmet kell fordítani.
