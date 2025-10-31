október 31., péntek

Farkas névnap

14°
+21
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Viharsarki keresztutak

1 órája

Véget ért a beruházás, aminek rengetegen örültek Sarkadon

Címkék#pályázat#TOP Plusz#út#kerékpárút#projekt

Az elmúlt időszak egyik legjelentősebb, a helyiek mindennapi életére kiható fejlesztés valósult meg a város több helyszínén. A Viharsarki keresztutak címet viselő projekt, a sarkadi útépítés eredményeit csütörtökön a városházán ismertették.

Licska Balázs

A TOP Plusz keretében a Viharsarki keresztutak című projektre, a sarkadi útépítésre csaknem 372 millió forint támogatást nyert el Sarkad önkormányzata. Az elmúlt időszak egyik legjelentősebb, a helyiek mindennapi életére kiható fejlesztés a közelmúltban ért véget, ennek apropóján tartottak egy rendezvényt csütörtökön a városházán. A beruházás során összességében mintegy 3300 méteren aszfaltoztak, addig szilárd burkolattal nem rendelkező belterületi utakon.

A sarkadi útépítés véget ért
A sarkadi útépítés véget ért, összesen kilenc helyszínen aszfaltoztak. Fotó: Sarkad Facebook-oldala

Kilenc helyszínt érintett a sarkadi útépítés

A sarkadi útépítés kilenc helyszínt érintett, így

  • a Csokonai utcát,
  • a Lehel utcát,
  • a Tölgyfa utcát,
  • a Tokai utcát,
  • a Sugár utcát,
  • a Veress Sándor utca Kossuth utca és Veress Sándor utca 71. szám közötti szakaszát,
  • a Dózsa György utca Nagykert utca és Gyár utca közötti szakaszát,
  • a Honvéd utca Nagykert utca és Gárdonyi utca közötti szakaszát,
  • és a Balassi Bálint utcát.

Tíz év alatt 20 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg Sarkadon

Az elmúlt tíz évben 20 milliárd forint értékben valósultak meg beruházások az önkormányzat és együttműködő partnerei révén, rengeteget fejlődött a város. A beruházások Sarkad minden területét érintették, a közterületektől az intézményekig – emelte ki dr. Mokán István polgármester. Valamennyi pályázati felhívásra nyújtottak be igényt, a pályázatok nyertek is, azokat kivétel nélkül megvalósították. A jövőre is rendelkeznek tervekkel, célokkal, ismerik a helyi szükségleteket.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Ismerik a helyi igényeket a városban, hogy utakat kell építeni és felújíani

Az egyik legjelentősebb lakossági elvárás a lakóutak építése, hogy az útalapos utakat lássák el szilárd burkolattal, illetve, hogy az aszfaltozott, ám leromlott állapotban lévő utakat újítsák fel – folytatta. Jelezte, hogy két évtizeden keresztül nem voltak ilyen célokra pályázati lehetőségek – egy kivételével, a belügyminisztériumi pályázaton lehetett nyerni 30-40 millió forintot –, és csak most, a TOP Plusz keretében nyílt erre mód.

Pályázati lehetőségek esetében tudnak beruházásokat megvalósítani

Egy közepes utca megépítése 100 millió forintba, egy közepes méretű utca felújítása pedig 40-50 millió forintba kerül – tette hozzá dr. Mokán István. Sarkad polgármestere aláhúzta, hogy ilyen volumenű beruházások megvalósítására nem elég a befolyó kommunális adó – ami ingatlanonként évi 8 ezer forint –, az önkormányzatnak nincs elegendő saját forrása. Maradnak a pályázati lehetőségek, és most 372 millió forintot tudtak erre fordítani.

A beruházás jelentőségéről dr. Mokán István polgármester beszélt. Fotó: Licska Balázs

Ilyen jellegű útépítésre évtizedek óta nem volt példa a városban

Kővári Arnold osztályvezető elmondta: a kilenc helyszínen, a közművek kiváltása után összesen 3300 méteren építettek utat, van, ahol 3 méter, van, ahol 3,5 méter szélességben, és mellé nemesített útpadkát is készítettek, hol 50 centiméter, hol 75 centiméter szélességben. Hozzátette: 150 utca van Sarkadon, tehát a beruházás csak az utcák 6 százalékát érintette, kiemelte ugyanakkor, hogy ilyen jellegű útépítésre a 90-es évek óta nem volt példa a városban. Megerősítette, hogy rengeteg tervvel rendelkeznek Sarkadon, elő vannak készítve a jövőre vonatkozóan is az utak építései, felújításai, a kerékpárutak és a járdák korszerűsítései, és megjegyezte, hogy a hidak állapotának javítására ugyancsak figyelmet kell fordítani.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu