Hatalmas támogatást nyert Sarkad: kerékpárutak, parkok épülnek

Sarkad közel 1 milliárd, egészen pontosan 960 millió forint támogatást nyert el a TOP Plusz keretében, a komplex fejlesztésnek köszönhetően pedig élhetőbbé válik a város. A sarkadi beruházás elősegíti a közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítását, a település vonzóbbá tételét, javul a település általános állapota, és fenntarthatóbbá válik a közlekedés.

A sarkadi beruházás a város számos pontját, többek között az Éden-tó környékét is érinti.

Mikor indulnak és érnek véget a munkálatok Sarkadon?

A munkálatok eredményes közbeszerzési eljárás esetében a tervek szerint 2026-ban indulnak és 2027-ben érnek véget – ismertette dr. Mokán István polgármester.

Milyen munkálatok várhatók a sarkadi beruházás során?

Az úgynevezett kékinfrastruktúra fejlesztése során az Éden-tó partrendezése várható. A zöldinfrastruktúra fejlesztése keretében többek között zöldterületet alakítanak ki a Kossuth utcai általános iskolánál, a polgármesteri hivatal szomszédságában – ahol egy épületet is lebontanak –, fejlesztik a Kálvin téri parkot, a fecskeház melletti játszóteret, beavatkozások várhatók a Kossuth-kertben, a Gyepes-csatornánál, és a Gyulai úti kiserdőnél.

Az Árpád fejedelem tér, a Kossuth utca egy-egy szakaszán rendbe teszik a járdát, parkolókat építenek az Éden-tónál és az Anti úton. Az Éden Camp fejlesztésére ugyancsak nagy hangsúlyt fektetnek. Korszerűsítik az Ady Endre utcai-, és az Anti úti kerékpárút balesetveszélyes szakaszait, fejlesztik a Kossuth utcai általános iskola előtti zebrát, és biciklitárolókat tesznek ki a buszfordulónál.