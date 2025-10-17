október 17., péntek

Hedvig névnap

11°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beruházás

4 órája

Hatalmas támogatást nyert Sarkad: kerékpárutak, parkok épülnek

Címkék#TOP Plusz#élhetőbb#zöldterület#beruházás

Elindult egy közel 1 milliárd forintos nagyberuházás a városban a TOP Plusz keretében. A komplex fejlesztésnek, számos beavatkozásnak köszönhetően élhetőbbé válik Sarkad – közölte dr. Mokán István polgármester. Sorolta, hogy milyen munkálatok várhatók a következő időszakban a sarkadi beruházásban.

Licska Balázs

Sarkad közel 1 milliárd, egészen pontosan 960 millió forint támogatást nyert el a TOP Plusz keretében, a komplex fejlesztésnek köszönhetően pedig élhetőbbé válik a város. A sarkadi beruházás elősegíti a közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítását, a település vonzóbbá tételét, javul a település általános állapota, és fenntarthatóbbá válik a közlekedés.  

sarkadi beruházás az Éden-tó területén is
A sarkadi beruházás a város számos pontját, többek között az Éden-tó környékét is érinti. 
Fotó: Archív-fotó: Licska Balázs

Mikor indulnak és érnek véget a munkálatok Sarkadon?

A munkálatok eredményes közbeszerzési eljárás esetében a tervek szerint 2026-ban indulnak és 2027-ben érnek véget – ismertette dr. Mokán István polgármester.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Milyen munkálatok várhatók a sarkadi beruházás során?

Az úgynevezett kékinfrastruktúra fejlesztése során az Éden-tó partrendezése várható. A zöldinfrastruktúra fejlesztése keretében többek között zöldterületet alakítanak ki a Kossuth utcai általános iskolánál, a polgármesteri hivatal szomszédságában – ahol egy épületet is lebontanak –, fejlesztik a Kálvin téri parkot, a fecskeház melletti játszóteret, beavatkozások várhatók a Kossuth-kertben, a Gyepes-csatornánál, és a Gyulai úti kiserdőnél.

Az Árpád fejedelem tér, a Kossuth utca egy-egy szakaszán rendbe teszik a járdát, parkolókat építenek az Éden-tónál és az Anti úton. Az Éden Camp fejlesztésére ugyancsak nagy hangsúlyt fektetnek. Korszerűsítik az Ady Endre utcai-, és az Anti úti kerékpárút balesetveszélyes szakaszait, fejlesztik a Kossuth utcai általános iskola előtti zebrát, és biciklitárolókat tesznek ki a buszfordulónál.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu