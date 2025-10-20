Kolbászra éhes? Vegyen inkább disznót!

Sarkadon a közfoglalkoztatás, a mezőgazdasági projekt keretében sertésekkel is foglalkoznak, most pedig megválnának annak eredményétől. Ahogy a hirdetésben szerepel: akciós áron, kilogrammonként bruttó 900 forintért kínálnak vágósertést.

Kolbászra éhes? Vegyen inkább vágósertést a sarkadi önkormányzattól! Fotó: MW

Az önkormányzat Vasút utcai telephelyén lehet érdeklődni a lehetőségről. A helyszínen mérlegelnek, fizetésre pedig szintén a helyszínen és készpénzben van lehetőség – ismertették a részleteket a város Facebook-oldalán.