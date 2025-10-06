29 perce
A köz szolgálóit köszöntötte a városvezetés
A közszolgáltatók napja alkalmából köszöntötte a minap az önkormányzat, a városvezetés a köz szolgálóit. Azaz a művelődési központ és könyvtár, az intézményi gondnokság, a közétkeztetési intézmény és a városgazdálkodási iroda jelenlegi és immár nyugdíjba vonult szakembereit ünnepelték Sarkadon, a művelődési központban.
Sarkad polgármestere, dr. Mokán István megköszönte az intézmények munkatársainak azt az áldozatos munkát, amelyet nap mint nap – és nemcsak nyolc órában, hanem olykor túlórát vállalva, hétvégén is – végeznek a városért.
Mi minden köszönhető Sarkadon a köz szolgálóinak?
Sorolta, hogy a városgazdálkodási irodának köszönhető a rendezett város, a közétkeztetési intézménynek a sarkadiak asztalára kerülő étel, a könyvtárnak és a művelődési központnak a kulturális élet irányítása, az intézményi gondnokságnak pedig a működtetéshez szükséges pénzügyi stabilitás.
A legidősebb és a legfiatalabb munkatársat is köszöntötték
Köszöntötték a rendezvényen jelenlévő legidősebb és legfiatalabb dolgozót is: a közétkeztetési intézményből immár nyugdíjba vonult Kürti Imrénét és a szintén a közétkeztetési intézményben dolgozó Jenei Róbertet.
Az ünnepség hivatalos részének zárásaként dr. Major Ágnes jegyző mondott pohárköszöntőt – ismertették Sarkad Facebook-oldalán.
