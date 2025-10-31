Mintegy száz közmunkásnak adnak munkát jövőre is Sarkadon

2026. március 1-jétől 2027. február 28-ig is lesz közfoglalkoztatás Sarkadon – ismertették a képviselő-testület nemrég tartott ülésén.

Jövőre is lesz közfoglalkoztatás Sarkadon, értékteremtő és szociális jellegű program is indul. Fotó: Illusztráció - Shutterstock

Az önkormányzat a startmunka mintaprogram keretében, két programelemben összesen 82 sarkadinak biztosít munkát és ezzel biztos megélhetést, olyanoknak, akik álláskeresési járadékban vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülnek.

Közülük

31-en az értékteremtő programban,

51-en a szociális jellegű programban

dolgozhatnak – jelentette be dr. Mokán István polgármester.

Hozzátette, hogy intézményeknél ugyancsak alkalmaznak majd közfoglalkoztatottakat, várhatóan 20-30 sarkadit, tehát összességében több mint 100 helybelinek adnak munkát.