30 perce
Mintegy száz közmunkásnak adnak munkát jövőre is Sarkadon
Jövőre is lesz, folytatódik a közfoglalkoztatás a városban – jelentették be a közelmúltban Sarkadon, a képviselő-testület ülésén.
2026. március 1-jétől 2027. február 28-ig is lesz közfoglalkoztatás Sarkadon – ismertették a képviselő-testület nemrég tartott ülésén.
Az önkormányzat a startmunka mintaprogram keretében, két programelemben összesen 82 sarkadinak biztosít munkát és ezzel biztos megélhetést, olyanoknak, akik álláskeresési járadékban vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülnek.
Közülük
- 31-en az értékteremtő programban,
- 51-en a szociális jellegű programban
dolgozhatnak – jelentette be dr. Mokán István polgármester.
Hozzátette, hogy intézményeknél ugyancsak alkalmaznak majd közfoglalkoztatottakat, várhatóan 20-30 sarkadit, tehát összességében több mint 100 helybelinek adnak munkát.
Mintegy százan tettek fogadalmat a haza védelmére Békéscsaba szívében – galériával