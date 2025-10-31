október 31., péntek

Közfoglalkoztatás

30 perce

Mintegy száz közmunkásnak adnak munkát jövőre is Sarkadon

Címkék#Dr Mokán István#programban#sarkadon testület#startmunka

Jövőre is lesz, folytatódik a közfoglalkoztatás a városban – jelentették be a közelmúltban Sarkadon, a képviselő-testület ülésén.

Licska Balázs

2026. március 1-jétől 2027. február 28-ig is lesz közfoglalkoztatás Sarkadon – ismertették a képviselő-testület nemrég tartott ülésén.

Rake,With,Fallen,Leaves,In,Autumn.,Man,Cleans,The,Autumn
Jövőre is lesz közfoglalkoztatás Sarkadon, értékteremtő és szociális jellegű program is indul. Fotó: Illusztráció - Shutterstock

Az önkormányzat a startmunka mintaprogram keretében, két programelemben összesen 82 sarkadinak biztosít munkát és ezzel biztos megélhetést, olyanoknak, akik álláskeresési járadékban vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülnek.

Közülük

  • 31-en az értékteremtő programban,
  • 51-en a szociális jellegű programban 

dolgozhatnak – jelentette be dr. Mokán István polgármester.

Hozzátette, hogy intézményeknél ugyancsak alkalmaznak majd közfoglalkoztatottakat, várhatóan 20-30 sarkadit, tehát összességében több mint 100 helybelinek adnak munkát. 

 

