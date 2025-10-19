Mosatás
58 perce
Napokon keresztül vízhiány várható a városban
Több napon keresztül is vízhiányra kell számítani a városban, ugyanis mosatási munkálatokat végez az Alföldvíz Zrt. – ismertették az önkormányzatnál.
Mosatási munkálatok miatt nyomáscsökkenés, vízhiány várható a városban.
Fotó: Illusztráció: Shutterstock
Az Alföldvíz Zrt. mosatási munkálatokat végez Sarkadon:
- előbb október 31-én, pénteken a víztorony,
- majd november 12. és 14. között, szerdától péntekig,
- illetve november 17. és 19. között, hétfőtől szerdáig az ivóvízhálózat
kerül sorra.
Nyomáscsökkenésre, vízhiányra kell számítani
Ezeken a napokon nyomáscsökkenésre, esetleg vízhiányra kell számítani – közölték az Alföldvíz Zrt. tájékoztatása alapján Sarkad Facebook-oldalán.
Ezt ne hagyja ki!Összefoglaló
1 órája
Aszály, hideg, klímaváltozás – így védd meg a növényeidet és a környezetedet
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre