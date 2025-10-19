október 19., vasárnap

Mosatás

58 perce

Napokon keresztül vízhiány várható a városban

Címkék#Sarkad#Alföldvíz Zrt#víztorony#munkálatok

Több napon keresztül is vízhiányra kell számítani a városban, ugyanis mosatási munkálatokat végez az Alföldvíz Zrt. – ismertették az önkormányzatnál.

Licska Balázs
Napokon keresztül vízhiány várható a városban

Mosatási munkálatok miatt nyomáscsökkenés, vízhiány várható a városban.

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Az Alföldvíz Zrt. mosatási munkálatokat végez Sarkadon:

  • előbb október 31-én, pénteken a víztorony,
  • majd november 12. és 14. között, szerdától péntekig, 
  • illetve november 17. és 19. között, hétfőtől szerdáig az ivóvízhálózat

kerül sorra. 

Nyomáscsökkenésre, vízhiányra kell számítani

Ezeken a napokon nyomáscsökkenésre, esetleg vízhiányra kell számítani – közölték az Alföldvíz Zrt. tájékoztatása alapján Sarkad Facebook-oldalán.

 

 

