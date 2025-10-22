19 perce
Most már biztos, hogy Oscar-díjas lehet Sanyi, a város kakasa
Sanyi kakasról készített dokumentumfilmet Lotte Salomons holland filmrendező. A Sanyi kakas film Varsóban elnyerte a fődíjat, és így jelölt lett az Oscar-díjra is ebben a kategóriában.
A Sanyi kakas film Békéscsabán készült, a holland filmes stáb többször is járt ennek kapcsán a városban, többek között a tavaly elhunyt közkakas Munkácsy-téri fájánál, emlékhelyénél.
Sanyi kakas filmje a csabai közösségépítésről is szól
Mészáros Attila szobrászművész készíti a szobrot Sanyi kakas emlékhelyére, ő is nagy örömmel értesült Lottéék sikeréről. Így még indokolhatóbbá vált szerinte a szobor felállítása, hiszen a filmet Békéscsabán forgatták, és egy csabai közösség kialakulásáról szól, amihez Sanyi kakas adta az apropót. A szobrász kiemelte, reméli, az érdeklődők kíváncsiak lesznek a szoborra is, amit a tervek szerint novemberben avatnak.
– Nagyon boldog vagyok, hogy elmondhatom, Sanyival megnyertük a varsói rövidfilmes versenyt, és ezzel bekerültünk az Oscar-díj jelöltjei közé! A reakciók a filmre nagyon szépek voltak, és az emberek le voltak nyűgözve tőletek – küldte az üzenetet a békéscsabai Sanyi kakas csoportnak Lotte.
A város egyik szimbóluma
Békéscsaba egyik közismert figurája volt Sanyi, egy különleges – japán-magyar fajtájú – kakas, aki nem a megszokott udvari viszonyok között, hanem egy közterületen vált városi legendává. A helyiek kedvence közkakas státusba jutott. Sanyi története sokféle arcot mutat: szabadságvágyat, közösségi figyelmet, megszorongatottságot, és végül tragédiát – mondta Samuné Éva, aki az egyik legnagyobb pártfogója volt Sanyinak.
Korábbi gazdájától szökött meg, a békéscsabai piacról
A történet 2020 karácsonyára nyúlik vissza, amikor Sanyi korábbi gazdájától megszökött a békéscsabai piacról. Eljutott a város szívébe, a Munkácsy térre, ahol fára szállt, padok között járkált, etették, itatták, és hamarosan otthont talált a környéken élőknek köszönhetően. Nem sok kakasnak adatik meg, hogy közösségi figura legyen, de Sanyi megkapta ezt a szerepet. Az etetők, járókelők, helyiek mind közösségi gondozásba vették: magkeveréket vittek neki, néha csak megálltak, videót készítettek, beszéltek hozzá.
A közterület nem mindig nyújtott biztonságos menedéket
A fa, melyen éjszakázott, gyorsan „Sanyi fájaként” lett ismert, a tér egyik ikonikus pontjává vált. Ám a vidám sztori mögött ott termett az árnyék is. A közterület nem mindig nyújtott biztonságos menedéket: 2022-ben már arról szólt a hír, hogy Sanyi eltűnt, és véresebb állapotban találtak rá a járókelők. 2024 tavaszán pedig még súlyosabb bántalmazás következett: több ittas hajléktalan állítólagosan megrugdosta Sanyit, olyan állapotba került, hogy egy tanyára vitték állatbarátok gondozásba, de, sajnos, nem sikerült megmenteni.
