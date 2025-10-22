Most már biztos, hogy Oscar-díjas lehet Sanyi, a város kakasa

A Sanyi kakas film Békéscsabán készült, a holland filmes stáb többször is járt ennek kapcsán a városban, többek között a tavaly elhunyt közkakas Munkácsy-téri fájánál, emlékhelyénél.

Sanyi kakas akár Oscar-díjas is lehet, Lottéék forgatták a filmet róla. Fotó: Lotte Salomons holland filmrendező

Sanyi kakas filmje a csabai közösségépítésről is szól

Mészáros Attila szobrászművész készíti a szobrot Sanyi kakas emlékhelyére, ő is nagy örömmel értesült Lottéék sikeréről. Így még indokolhatóbbá vált szerinte a szobor felállítása, hiszen a filmet Békéscsabán forgatták, és egy csabai közösség kialakulásáról szól, amihez Sanyi kakas adta az apropót. A szobrász kiemelte, reméli, az érdeklődők kíváncsiak lesznek a szoborra is, amit a tervek szerint novemberben avatnak.

– Nagyon boldog vagyok, hogy elmondhatom, Sanyival megnyertük a varsói rövidfilmes versenyt, és ezzel bekerültünk az Oscar-díj jelöltjei közé! A reakciók a filmre nagyon szépek voltak, és az emberek le voltak nyűgözve tőletek – küldte az üzenetet a békéscsabai Sanyi kakas csoportnak Lotte.

A város egyik szimbóluma

Békéscsaba egyik közismert figurája volt Sanyi, egy különleges – japán-magyar fajtájú – kakas, aki nem a megszokott udvari viszonyok között, hanem egy közterületen vált városi legendává. A helyiek kedvence közkakas státusba jutott. Sanyi története sokféle arcot mutat: szabadságvágyat, közösségi figyelmet, megszorongatottságot, és végül tragédiát – mondta Samuné Éva, aki az egyik legnagyobb pártfogója volt Sanyinak.

Korábbi gazdájától szökött meg, a békéscsabai piacról

A történet 2020 karácsonyára nyúlik vissza, amikor Sanyi korábbi gazdájától megszökött a békéscsabai piacról. Eljutott a város szívébe, a Munkácsy térre, ahol fára szállt, padok között járkált, etették, itatták, és hamarosan otthont talált a környéken élőknek köszönhetően. Nem sok kakasnak adatik meg, hogy közösségi figura legyen, de Sanyi megkapta ezt a szerepet. Az etetők, járókelők, helyiek mind közösségi gondozásba vették: magkeveréket vittek neki, néha csak megálltak, videót készítettek, beszéltek hozzá.