Rosszul lett egy nő a buszon, jót nevettek rajta

Egy nő rosszul lett a buszon, a Békéscsabáról Gyulára tartó járaton, nagyjából a Veszely csárda után – így foglalható össze a sztori, amelyet az elszenvedő osztott meg a Facebookon, a Békéscsaba napjainkban csoportban. A leírása szerint hirtelen szédülni kezdett, leverte a víz. Ivott egy kicsit, hátha elmúlik a rosszullét és jobban lesz, közben próbálta nyugtatni magát.

Rosszul lett a buszon, de senki sem kérdezte meg, jól van-e

– A busz tele volt, de senki nem jött oda megkérdezni, hogy jól vagyok-e – folytatta a történetét. Aztán észrevette, hogy egy idősebb nő fintorog és nevet rajta, és nem értette, hogy miért. Feltette a költői kérdést, hogy egy fiatal nő nem lehet rosszul.

Egyre jobban szédült, aztán elment a látása is

– Egyre jobban szédültem, elment a látásom, teljes sötétséget láttam. Aztán lassan kezdett visszatérni a látásom, de továbbra is szédültem, fekete pontokat és homályt láttam. Emlékeztem rá, hogy mellettem állt egy férfi, őt nagy nehezen meg tudtam bökni, miközben próbáltam megtartani magam, nehogy összeessek. Megkértem, hogy nyomja meg a leszállásjelző gombot – írta.

Leszállt a Gyulára tartó buszról, majd visszament Békéscsabára

Leszállt a buszról, ám leírása szerint az sem volt egyszerű, mivel nekiesett a korlátnak, abban kapaszkodott meg. Kis idő múlva jobban érezte magát, de nagyon megijedt, azt hitte, komoly a baj. Kiemelte, hogy senki sem segített neki, teljesen egyedül volt. A megállóban aztán telefonált, szólt, hogy nem tud bemenni dolgozni. Miután egy kicsit jobban lett, visszautazott Békéscsabára.

Többen hozzászóltak a fiatal nő bejegyzéséhez

A közösségi portálon többen is hozzászóltak a fiatal nő bejegyzéséhez. Többen elítélték, hogy senki sem segített neki, hogy nem volt senkiben sem annyi emberség, mások pedig felidéztek olyan történeteket, amikor ők lettek rosszul és hasonlót tapasztaltak. Voltak, akik viszont jelezték a fiatal nőnek, hogy jobb lett volna, ha szól valakinek, például a buszsofőrnek, hogy rosszul lett.