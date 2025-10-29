október 29., szerda

Nárcisz névnap

Elment a csabai menhely morcos kis hőse

Címkék#kutya#Csabai Állatvédők KHE Menhely#ropi#történet#hős

Gyászolnak a Csabai Állatvédők. Elment egy igazi kis hős, aki nélkül már nem lesz ugyanaz a hely.

Beol.hu

Nem minden hősnek van köpenye. Némelyiknek csak egy morcos tekintete és végtelenül hűséges szíve. Ropi ilyen volt – a menhely lelke, aki 3856 napon át velük élt, remélt, és szeretett.

Elhunyt Ropi a morcos kis hős
Az örök vadászmezőkre távozott Ropi, a Csabai Állatvédők kicsi hőse Forrás: Csabai Állatvédők Khe Facebook-oldal

Ropi, a menhely lelke

Ropi 2010-ben került a Csabai Állatvédők gondozásába – fiatalon, tele élettel és reménnyel. Története kezdetben jól alakult: hamar gazdára talált, és úgy tűnt, boldog élete lesz. Ám öt évvel később, kicsit megtörten és morcosan, visszakerült a menhelyre.

– Attól a naptól kezdve újra velünk élt. Az irodában volt a helye, ott, ahol minden nap zajlott az élet. Ő figyelt, morgott, üdvözölt, és valahogy mindig pontosan tudta, mire van szükségünk. Ő volt az, aki velünk kezdte a napot, velünk zárta, és néha velünk együtt duzzogott, ha épp nem volt kedve semmihez – írják a Csabai Állatvédők a közösségi oldalukon.

Ropi 3856 napot töltött újra közöttük. Ennyi időn át reménykedett abban, hogy egyszer valaki őt is hazaviszi. Ez a nap végül nem jött el – de közben valami más történt: a menhely lett az otthona, az ott dolgozók pedig a családja. 

– Ropi igazi túlélő volt – megannyi nehézséget legyőzött. Idős korára cukorbeteg lett, és 865 napon át, naponta kétszer kapta az inzulinját. Hősiesen viselte, sosem adta fel. Amikor a látása is elhomályosult, akkor is méltósággal, bizalommal és szeretettel élt tovább. Már nem látta a világot, de tudta, hogy mindig ott vagyunk mellette.


Ahogy Csabai Állatvédők írják, Ropit nem lehetett csak úgy megsimogatni – ahhoz az ő beleegyezése kellett. De amikor megengedte, a morcos külső mögül előbújt a legodaadóbb, leggyengédebb kutya, aki csak lehetett.

Ropi nem „csak egy kutya” volt. Ő volt a menhely lelke.

– Ha beléptél, ott volt. Mindig ott volt. Most csend van. Üres az iroda. Hiányzik a kis lélegzete, a morgása, a tekintete, ami annyi történetet mesélt. Nehéz elképzelni a mindennapokat nélküle, mert Ropi nemcsak velünk volt – hozzánk tartozott. Egy darabot magával vitt belőlünk, és egy darabot itt hagyott mindannyiunk szívében – olvasható a bejegyzésben.

Ropi talán morcos volt, talán néha zárkózott, de a szíve mélyén végtelenül szeretett. És most, hogy elment, mindannyian érzik: egy igazi kis hős távozott közülünk.

 

