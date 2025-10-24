Kuriózum
57 perce
Kitüntették a legjobb rablót a Lencsésin
A legjobb rabló nem tért haza üres kézzel.
A legjobbakat elismerésben, díjakban részesítették Fotó: Lencsési Közösségi Ház
A Kreatív hetek keretében lezajlott a rablórömi bajnokság a Lencsési Közösségi Házban, melyre 32-en neveztek. A játékmester Sztanekné Eta klubvezető volt. A következő eredmények születtek:
1. helyezett: Sztanek Ilona
2. helyezett Tószögi György
3. helyezett: Fabulya Ágnes
