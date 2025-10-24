október 24., péntek

Kuriózum

3 órája

Kitüntették a legjobb rablót a Lencsésin

Címkék#eredmények#játékmester#bajnokság#Lencsési Közösségi Házban#römi

A legjobb rabló nem tért haza üres kézzel.

Nyemcsok László
Kitüntették a legjobb rablót a Lencsésin

A legjobbakat elismerésben, díjakban részesítették Fotó: Lencsési Közösségi Ház

A Kreatív hetek keretében lezajlott a rablórömi bajnokság a Lencsési Közösségi Házban, melyre 32-en neveztek. A játékmester Sztanekné Eta klubvezető volt. A következő eredmények születtek:

1. helyezett: Sztanek Ilona

2. helyezett Tószögi György

3. helyezett: Fabulya Ágnes

 

 

