Románia
25 perce
Földrengés a szomszédban, 15 kilométerre a határtól
Szerdán reggel földrengés történt Románia területén, mintegy 15 kilométerre a magyar határtól. A rengést a határ mentén élők is érezhették.
4-es magnitúdójú földrengést észleltek Romániában
Forrás: Illusztráció: Shutterstock
Magyarországi helyi idő szerint szerdán reggel 6:57-kor egy 4-es magnitúdójú földrengést észleltek Romániában, Szatmárnémetitől északkeleti irányban, körülbelül 15 kilométerre a magyar-román határtól. A rengést a határ menti térség lakói is érzékelhették, ugyanakkor az Obszervatóriumhoz eddig nem érkezett lakossági visszajelzés - olvasható a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium Facebook-oldalán.
Ezt ne hagyja ki!Tűzeset
1 órája
Tűzvész pusztított Kétegyházán: két embernek el kellett hagynia az otthonát – drámai fotók
Ezt ne hagyja ki!Összefoglaló
4 órája
Rémálom Békéscsabán – bicikliző anyát és gyermekét ütötte el egy autó
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre