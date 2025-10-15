október 15., szerda

Románia

25 perce

Földrengés a szomszédban, 15 kilométerre a határtól

Címkék#Szatmárnémeti#Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium#földrengés#határ

Szerdán reggel földrengés történt Románia területén, mintegy 15 kilométerre a magyar határtól. A rengést a határ mentén élők is érezhették.

Beol.hu
4-es magnitúdójú földrengést észleltek Romániában

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Magyarországi helyi idő szerint szerdán reggel 6:57-kor egy 4-es magnitúdójú földrengést észleltek Romániában, Szatmárnémetitől északkeleti irányban, körülbelül 15 kilométerre a magyar-román határtól. A rengést a határ menti térség lakói is érzékelhették, ugyanakkor az Obszervatóriumhoz eddig nem érkezett lakossági visszajelzés - olvasható a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium Facebook-oldalán.

 

