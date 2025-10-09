október 9., csütörtök

Télen több kedvezmény jár: így működik az MVM rezsicsökkentett elszámolása

A felhasználói szokásokhoz és a fűtési szezon ritmusához egyaránt igazodik az MVM elszámolási rendszere. A rezsicsökkentett földgáz esetén kedvezményes mennyiségek meghatározása idő- és fogyasztásarányosan történik – derül ki az MVM közleményéből, melyben a társaság hangsúlyozta, a téli hónapokban is szavatolják a lakosság számára a biztonságos energiaellátást.

Beol.hu

Az MVM MTI-hez eljuttatott tájékoztatása szerint évente több milliárd forintot fordítanak a földgáz- és villamosenergia-elosztási rendszer korszerűsítésére, új alállomásokat építenek, bővítik a hálózati kapacitásokat, a legmodernebb technológiára cserélik az elöregedett vezetékeket. A közelmúltbeli beruházások részletezésén túl emlékeztettek arra, hogy a rezsicsökkentett földgáz elszámolási rendszere a felhasználói szokásokhoz és a fűtési szezon ritmusához igazodik.

A rezsicsökkentett földgáz elszámolási rendszere igazodik a fogyasztók felhasználási szokásaihoz
A rezsicsökkentett földgáz elszámolási rendszere igazodik a fogyasztók felhasználási szokásaihoz és a fűtési szezon sajátosságaihoz. Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Több szempontot vesznek figyelembe a rezsicsökkentett földgáz esetében

A havi diktálást vagy a hőmérsékletfüggő részszámlázási módot választó ügyfelek esetében a kedvezményes mennyiségek meghatározása idő- és fogyasztásarányosan történik. Az MVM nem egyenletesen osztja el az éves kedvezménykeretet, hanem követi a felhasználás tipikus alakulását, így a fűtési szezon kezdetével a számlákban is egyre nagyobb kedvezményes mennyiség jelenik meg, amely közvetlenül támogatja a háztartásokat a téli hónapokban.

Ügyféltámogató rendszert is fejlesztettek

Szeptember 11-től új, mesterséges intelligencia alapú ügyféltámogató rendszer is segíti az MVM ügyfeleit a rezsicsökkentéssel, valamint az áram- és földgázszámlákkal kapcsolatos kérdésekben. A Rezsiőr hozzájárul ahhoz, hogy az MVM ügyfelei gyorsabban és egyszerűbben jussanak hozzá a számukra releváns információkhoz, továbbá segít értelmezni a számlákat akár tételesen is, elmagyarázza a rezsicsökkentés működési mechanizmusát - hívta fel a figyelmet a társaság.

Folyamaotosan ellenőrzik a gázhálózatot

Ne hozzunk bajt a nyakunkba!

A fűtésszezon már a nyakunkon, ilyenkor elég egy rejtett hiba, egy elfelejtett kéményellenőrzés elég ahhoz, hogy a meleg helyett bajt hozzunk a házba – olvasható hírportálunk összeállításában.

 

