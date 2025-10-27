Bankszünnap
51 perce
Leáll több szolgáltatás: éjszakai rendszerfejlesztés lesz az egyik hazai banknál
Jobb, ha erre felkészülsz: leáll az egyik hazai bank.
Egy időre leáll az egyik hazai bank, ezek a szolgáltatások nem lesznek elérhetőek Forrás: Shutterstock
Az Erste Bank kedd 22:00 és szerda 03:00 között rendszerfejlesztést végez. Ez idő alatt néhány szolgáltatás nem lesz elérhető.
Elérhető marad:
- a kártyás vásárlás, ATM-es pénzfelvétel és -befizetés
- az internetes vásárlás
- és a MobilePay és weboldal szolgáltatások
Nem lesz elérhető:
- a George App és Web
- az azonnali átutalások indítása
- a TeleBank, NetBank, Electra, Business MobilBank
- az SMS és online termékigénylés
A fejlesztés célja a rendszerek megbízhatóságának javítása. A karbantartás a jogszabály szerint bankszünnapnak minősül – olvasható az erstebank.hu oldalon.
Ezt ne hagyja ki!Négy nap csoda
1 órája
A kolbászfesztivál igazgatójának is megvan a receptje: ilyen volt az idei gigarendezvény – galériával, videókkal
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre