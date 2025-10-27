Leáll több szolgáltatás: éjszakai rendszerfejlesztés lesz az egyik hazai banknál

Az Erste Bank kedd 22:00 és szerda 03:00 között rendszerfejlesztést végez. Ez idő alatt néhány szolgáltatás nem lesz elérhető.

Elérhető marad:

a kártyás vásárlás, ATM-es pénzfelvétel és -befizetés

az internetes vásárlás

és a MobilePay és weboldal szolgáltatások

Nem lesz elérhető:

a George App és Web

az azonnali átutalások indítása

a TeleBank, NetBank, Electra, Business MobilBank

az SMS és online termékigénylés

A fejlesztés célja a rendszerek megbízhatóságának javítása. A karbantartás a jogszabály szerint bankszünnapnak minősül – olvasható az erstebank.hu oldalon.