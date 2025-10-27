október 27., hétfő

Szabina névnap

12°
+13
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bankszünnap

1 órája

Leáll több szolgáltatás: éjszakai rendszerfejlesztés lesz az egyik hazai banknál

Címkék#bankszünnap#rendszerfejlesztés#leállás#Erste Bank

Jobb, ha erre felkészülsz: leáll az egyik hazai bank.

Beol.hu
Leáll több szolgáltatás: éjszakai rendszerfejlesztés lesz az egyik hazai banknál

Egy időre leáll az egyik hazai bank, ezek a szolgáltatások nem lesznek elérhetőek Forrás: Shutterstock

Az Erste Bank kedd 22:00 és szerda 03:00 között rendszerfejlesztést végez. Ez idő alatt néhány szolgáltatás nem lesz elérhető.

Elérhető marad:

  • a kártyás vásárlás, ATM-es pénzfelvétel és -befizetés
  • az internetes vásárlás
  • és a MobilePay és weboldal szolgáltatások

Nem lesz elérhető:

  • a George App és Web
  • az azonnali átutalások indítása
  • a TeleBank, NetBank, Electra, Business MobilBank
  • az SMS és online termékigénylés

A fejlesztés célja a rendszerek megbízhatóságának javítása. A karbantartás a jogszabály szerint bankszünnapnak minősül – olvasható az erstebank.hu oldalon.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu