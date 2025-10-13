43 perce
Strandidő az ősz közepén: eldobták az agyukat az időjósok
Október 13-án Mezőhegyesen szokatlanul meleg napot mértek. De vajon mit rejt egy-egy rekord mögött álló mérés, és milyen titkokat árulhat el a változó környezet?
A HungaroMet Zrt. weboldalán elérhető egy táblázat, amely Magyarország hőmérsékleti rekordjait tartalmazza, az Országos Meteorológiai Szolgálat hivatalos adatai alapján. Az itt szereplő értékek a mérések kezdete óta regisztrált legjelentősebb hőmérsékleti szélsőségeket gyűjtik össze. A táblázatot böngészve különös adatra figyeltünk fel a mai dátumra vonatkozóan!
Szélsőséges hőmérsékleti értékek
1993. október 13-án Mezőhegyesen rendkívül magas, 29,1 °C-os hőmérsékletet mértek. Az ilyen rendkívüli értékek – legyen szó akár rekord melegről, akár extrém hidegről – általában egy-egy konkrét helyszínhez és rövid időszakhoz köthetők.