október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

16°
+20
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rekordhőmérséklet

3 órája

Strandidő az ősz közepén: eldobták az agyukat az időjósok

Címkék#Mezőhegyesen#hőmérsékleti#rekord#Magyarország#Országos Meteorológiai Szolgálat

Október 13-án Mezőhegyesen szokatlanul meleg napot mértek. De vajon mit rejt egy-egy rekord mögött álló mérés, és milyen titkokat árulhat el a változó környezet?

Beol.hu

A HungaroMet Zrt. weboldalán elérhető egy táblázat, amely Magyarország hőmérsékleti rekordjait tartalmazza, az Országos Meteorológiai Szolgálat hivatalos adatai alapján. Az itt szereplő értékek a mérések kezdete óta regisztrált legjelentősebb hőmérsékleti szélsőségeket gyűjtik össze. A táblázatot böngészve különös adatra figyeltünk fel a mai dátumra vonatkozóan!

Celsius,Scale,Thermometer,Shows,Plus,30,Degrees,.,Yellow,Sun
Most októberhez mérten átlagos a hőmérséklet, de akadtak már kiugró értékek. Illusztráció: Shutterstock

Szélsőséges hőmérsékleti értékek 

1993. október 13-án Mezőhegyesen rendkívül magas, 29,1 °C-os hőmérsékletet mértek. Az ilyen rendkívüli értékek – legyen szó akár rekord melegről, akár extrém hidegről – általában egy-egy konkrét helyszínhez és rövid időszakhoz köthetők. 

Mezőhegyesen 29,1 °C-os hőmérsékletet mértek
1993. október 13-án Mezőhegyesen 29,1 °C-os hőmérsékletet mértek. Fotó: HungaroMet Zrt

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu