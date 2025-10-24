37 perce
Gyermeksírra bukkantak Geszt határában – videóval, galériával
Nagyszabású fejlesztés zajlik Geszt határában, lényegében közutat építenek a faluból Nagyszalonta felé. Nem csak a beruházók dolgoznak azonban a terepen. A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum szakemberei is szerszámokat ragadtak, és a régészeti ásatás, a megelőző feltárás során rengeteg érdekességre bukkantak. A terület nem akármilyen szerepet töltött be több ezer éve.
Munkagépek sorakoznak Geszt határában, ahogy azt korábban Lázár János építési és közlekedési miniszter bejelentette Sarkadon, közutat építenek a faluból Nagyszalonta irányába. Ez a szakasz eddig is fontos volt, és azzal, hogy Románia év elején csatlakozott a schengeni övezethez, a jelentősége csak tovább nőtt. A területen ugyanakkor nem csak a beruházók ténykednek. Szorgoskodnak a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum szakemberei is: régészeti ásatást, megelőző feltárást végeznek az aszfaltcsík tervezett nyomvonalában és annak környékén.
Rendkívül értékes lelőhelyet tárnak fel a régészeti ásatás során
Ez egy rendkívül értékes lelőhely, és a mérete is jelentős, mintegy 50 hektáros – mondta az ásatást vezető Fülöp Máté. A békéscsabai múzeum régésze hozzátette, hogy voltak korábban is kutatások a területen, az akkori terepbejárásokon – amelyek során nem mentek a mélybe, csak a felszínt vizsgálták a mezőgazdasági munkák után – is nagyszámú pattintott kőeszköz került elő. A mostani megelőző feltárás során pedig csak erősítette azt a megállapítást, hogy Geszt határában, a Nagyszalonta vezető út mentén egykor nagy dolgok történtek.
Régészeti ásatás Geszt határábanFotók: Bencsik Ádám
Központi szerepet tölthetett be Geszt határa a Körös-vidéken
A legújabb kutatások szerint a Körös-vidéken ez a terület talán központi szerepet töltött be, egy elosztóhely lehetett többi, kisebb település számára – folytatta. Érdekességként megemlítette, hogy olyan anyagokból készültek ezek a pattintott kőeszközök, amelyek egyáltalán nem jellemzőek az Alföldre, Geszt legalább 300 kilométeres körzetére, tehát biztos, hogy azokat is ide hozták egy távolabbi vidékről. Az elosztóhely pedig méretében is kiemelkedett a többi településhez képest, abban a korban egyébként inkább a kisebb falvak voltak a jellemzőek.
Több ezer évet kell visszarepülni az időben
Nagyjából 6000-6500 évet kell visszarepülni az időben. A mai Geszt határa akkor is kedvelt lehetett a helyi klimatikus viszonyok miatt, itt fut a Korhány, megfelelő az állat- és növényvilág, kiemelkedhetett a környezetéből. Egy igazi paradicsom volt ez a vidék az őskorban. Főleg a korai rézkorból kerültek elő leletek, találtak viszont olyan maradványokat is, amelyek a nagyjából 7000 évvel ezelőtti újkőkorból és a 4000 évvel ezelőtti középső bronzkorból származnak. Az őskorban itt élt emberek főleg vadásztak, de az állattenyésztés is megjelent a szarvasmarha és a juh révén.
Edénytöredékeket találnak a Munkácsy Mihály Múzeum szakemberei
A régészeti ásatás eredményeként – a Geszt határában Nagyszalonta felé vezető út mellett – egy gödörkomplexum rajzolódik ki. Fülöp Máté elmondta, hogy a gödrök változó mennyiségben tartalmaznak leleteket. Akkoriban egyébként főleg szeméttárolóként tekintettek az eredetileg az agyag kitermeléséhez készült gödrökre az emberek, így kerülhetnek elő belőlük újkőkori edénytöredékek – a korszakra jellemzően ezek vörös alapfestésűek, fekete vonalmintázatúak –, állatcsontok, és most is rengeteg ilyen ereklyére bukkantak.
- A leletek a helyszínről a múzeum jaminai, Fábry utcai raktárába kerülnek elsőként.
Két sírt is beazonosítottak, az egyikben egy gyermek nyugszik
A régész mutatta, hogy nemcsak egy egyedülálló módon megmaradt házhelyet, hanem két sírt is sikerült beazonosítaniuk. Az egyik tökéletesen kirajzolódott, amikor a munkagép éppen leszedte a talaj felsőbb rétegeit. Egyelőre nem tárták fel, azonban így is kivehető a koponya és a két lábszár alapján, hogy egy tíz év alatti gyermek nyugszik benne, zsugorítva és oldalra fordítva. Abban a korszakban ez egy szokványos temetkezési mód volt. A másik is kivehető a szakemberek számára a talált maradványok alapján, annak feltárása ugyancsak a következő időszak feladata lesz.
