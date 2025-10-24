Gyermeksírra bukkantak Geszt határában – videóval, galériával

Központi szerepet tölthetett be Geszt határa a Körös-vidéken

A legújabb kutatások szerint a Körös-vidéken ez a terület talán központi szerepet töltött be, egy elosztóhely lehetett többi, kisebb település számára – folytatta. Érdekességként megemlítette, hogy olyan anyagokból készültek ezek a pattintott kőeszközök, amelyek egyáltalán nem jellemzőek az Alföldre, Geszt legalább 300 kilométeres körzetére, tehát biztos, hogy azokat is ide hozták egy távolabbi vidékről. Az elosztóhely pedig méretében is kiemelkedett a többi településhez képest, abban a korban egyébként inkább a kisebb falvak voltak a jellemzőek.

Több ezer évet kell visszarepülni az időben

Nagyjából 6000-6500 évet kell visszarepülni az időben. A mai Geszt határa akkor is kedvelt lehetett a helyi klimatikus viszonyok miatt, itt fut a Korhány, megfelelő az állat- és növényvilág, kiemelkedhetett a környezetéből. Egy igazi paradicsom volt ez a vidék az őskorban. Főleg a korai rézkorból kerültek elő leletek, találtak viszont olyan maradványokat is, amelyek a nagyjából 7000 évvel ezelőtti újkőkorból és a 4000 évvel ezelőtti középső bronzkorból származnak. Az őskorban itt élt emberek főleg vadásztak, de az állattenyésztés is megjelent a szarvasmarha és a juh révén.

Edénytöredékeket találnak a Munkácsy Mihály Múzeum szakemberei

A régészeti ásatás eredményeként – a Geszt határában Nagyszalonta felé vezető út mellett – egy gödörkomplexum rajzolódik ki. Fülöp Máté elmondta, hogy a gödrök változó mennyiségben tartalmaznak leleteket. Akkoriban egyébként főleg szeméttárolóként tekintettek az eredetileg az agyag kitermeléséhez készült gödrökre az emberek, így kerülhetnek elő belőlük újkőkori edénytöredékek – a korszakra jellemzően ezek vörös alapfestésűek, fekete vonalmintázatúak –, állatcsontok, és most is rengeteg ilyen ereklyére bukkantak.

A leletek a helyszínről a múzeum jaminai, Fábry utcai raktárába kerülnek elsőként.

Két sírt is beazonosítottak, az egyikben egy gyermek nyugszik

A régész mutatta, hogy nemcsak egy egyedülálló módon megmaradt házhelyet, hanem két sírt is sikerült beazonosítaniuk. Az egyik tökéletesen kirajzolódott, amikor a munkagép éppen leszedte a talaj felsőbb rétegeit. Egyelőre nem tárták fel, azonban így is kivehető a koponya és a két lábszár alapján, hogy egy tíz év alatti gyermek nyugszik benne, zsugorítva és oldalra fordítva. Abban a korszakban ez egy szokványos temetkezési mód volt. A másik is kivehető a szakemberek számára a talált maradványok alapján, annak feltárása ugyancsak a következő időszak feladata lesz.