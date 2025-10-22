3 órája
10 éves lett a Mezőberényi Talentum Református Óvoda
Alapításának 10. évfordulóját ünnepelte a napokban a Mezőberényi Talentum Református Óvoda. Az évfordulón ünnepi programmal idézték fel a református óvoda egy évtizedének legfontosabb eseményeit.
Az ünnepi alkalom a református templomban kezdődött, ahol Futó Zoltán József lelkipásztor méltatta az elmúlt évtized áldozatos munkáját, köszönetet mondva mindazoknak, akik hittel és szívvel szolgálták a Mezőberényi Talentum Református Óvoda küldetését.
Demeter Ottó, a Békési Református Egyházmegye esperes gondolatai a hit erejéről és a személyes példamutatás fontosságáról szóltak, kiemelve, hogy a gyermekek nevelése nemcsak hivatás, hanem Isten iránti szolgálat is.
Református Óvoda: bejárták az intézményt
Az évfordulós eseményt megtisztelte jelenlétével Siklósi István Mezőberény polgármestere, aki köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az óvoda munkatársainak áldásos tevékenysége nyomán sok boldog, szeretetteljes gyermek nő fel a városban.
A templomi Hálaadó istentisztelet után Fazekas Klára igazgató járta be az óvodát a vendégekkel és mutatta be fejlődését az elmúlt tíz év tükrében.
Szakmai napot szerveztek
A Mezőberényi Református Egyházközség, mint fenntartó és az óvoda közösen szervezték meg azt a szakmai napot melynek keretében a Békési Református Egyházmegyei református óvodák és fenntartói együttműködési szerződéseket írtak alá.
- Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium – Csillagfürt Óvoda (Békés)
- Magvető Református Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda – Magvető Református Óvoda (Gyula)
- Forrás Református Óvoda (Orosháza)
- Mezőberényi Talentum Református Óvoda
Új típusú együttműködés
Az együttműködő óvodák kinyilvánították azon szándékukat, hogy új típusú együttműködést kezdenek jó gyakorlataik kölcsönös megosztására.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Az együttműködés kiterjed a szakmai tudásmegosztásra, tapasztalatok, innovációk megismerésére, egymás rendezvényeinek látogatására, pályázatok megírásának segítésére, óvodapedagógiai problémák együttes megoldására.
A partneri együttműködéstől, a közös tevékenységtől a korszerű református keresztyén óvodapedagógia megalapozását, kiterjesztését remélik, amelyben a hagyományokra építve, új utakat keresve, a változó igények és a református keresztyén értékrend együttes szem előtt tartása mellett tudják az oktató- nevelő munkánkat tovább fejleszteni.
Gyuláról az űrbe: Kapu Tibor kísérleteit próbálták ki – galériával, videóval
Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékeznek megyeszerte