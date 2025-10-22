október 22., szerda

Jubileum

10 éves lett a Mezőberényi Talentum Református Óvoda

Alapításának 10. évfordulóját ünnepelte a napokban a Mezőberényi Talentum Református Óvoda. Az évfordulón ünnepi programmal idézték fel a református óvoda egy évtizedének legfontosabb eseményeit.

Papp Gábor

Az ünnepi alkalom a református templomban kezdődött, ahol Futó Zoltán József lelkipásztor méltatta az elmúlt évtized áldozatos munkáját, köszönetet mondva mindazoknak, akik hittel és szívvel szolgálták a Mezőberényi Talentum Református Óvoda küldetését.

A református óvoda munkatársai
A református óvoda 10 éves jubileumát ünnepelték. 

Demeter Ottó, a Békési Református Egyházmegye esperes gondolatai a hit erejéről és a személyes példamutatás fontosságáról szóltak, kiemelve, hogy a gyermekek nevelése nemcsak hivatás, hanem Isten iránti szolgálat is.

Református Óvoda: bejárták az intézményt

Az évfordulós eseményt megtisztelte jelenlétével Siklósi István Mezőberény polgármestere, aki köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az óvoda munkatársainak áldásos tevékenysége nyomán sok boldog, szeretetteljes gyermek nő fel a városban.

Az óvoda munkatársai. 

A templomi Hálaadó istentisztelet után Fazekas Klára igazgató járta be az óvodát a vendégekkel és mutatta be fejlődését az elmúlt tíz év tükrében.

Szakmai napot szerveztek

A Mezőberényi Református Egyházközség, mint fenntartó és az óvoda közösen szervezték meg azt a szakmai napot melynek keretében a Békési Református Egyházmegyei református óvodák és fenntartói együttműködési szerződéseket írtak alá.

  • Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium – Csillagfürt Óvoda (Békés)
  • Magvető Református Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda – Magvető Református Óvoda (Gyula)
  • Forrás Református Óvoda (Orosháza)
  • Mezőberényi Talentum Református Óvoda

Új típusú együttműködés

Az együttműködő óvodák kinyilvánították azon szándékukat, hogy új típusú együttműködést kezdenek jó gyakorlataik kölcsönös megosztására.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Az együttműködés kiterjed a szakmai tudásmegosztásra, tapasztalatok, innovációk megismerésére, egymás rendezvényeinek látogatására, pályázatok megírásának segítésére, óvodapedagógiai problémák együttes megoldására.

A partneri együttműködéstől, a közös tevékenységtől a korszerű református keresztyén óvodapedagógia megalapozását, kiterjesztését remélik, amelyben a hagyományokra építve, új utakat keresve, a változó igények és a református keresztyén értékrend együttes szem előtt tartása mellett tudják az oktató- nevelő munkánkat tovább fejleszteni.

 

