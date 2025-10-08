23 perce
Rácz Jenő új projektje már most hatalmas siker, Békésbe is hamarosan megérkezik
A Mekitől már megszokhattuk, hogy összeáll ismert emberekkel, és közösen terveznek meg hamburgereket vagy éppen egyedi ruhákat. Most az ismert sztárséffel álmodtak közöset. A Limited by Rácz Jenő McDonald's-os menü hamarosan elérhető az étterem kínálatában.
A Michelin-csillagos séf, Rácz Jenő ezúttal nem fine dining étteremben, hanem a McDonald’s konyhájában alkotott. Az új, csak Magyarországon kapható Limited by Rácz Jenő McDonald's-os menü csütörtöktől érhető el a gyorsétterem összes rendelési felületén.
A Meki az elmúlt években több hírességgel dolgozott együtt – Szoboszlai Dominiktól a TheVR csapatán át Dzsúdlóig –, de ez most más. Nem egy híresség kedvenc ételeit válogatták össze, hanem teljesen új burgert és szószt fejlesztettek, méghozzá Rácz Jenő irányításával.
A séf már korábban is dolgozott a McDonald’s-szal: a Régi posta utcai ikonikus étterem újranyitásánál ő segített újragondolni a klasszikus menüt.
Most azonban saját nevével fémjelzett burgerrel tér vissza, olyannal, amilyet sehol máshol a világon nem lehet kapni.
Mitől különleges a Limited by Rácz Jenő McDonald's-os menü?
Az október 8-án, Rácz Jenő születésnapján debütáló menü igazi kuriózum. A Rácz Jenő hamburgere különleges, vajas, briósszerű bucival érkezik, amit len- és szezámmag díszít. A szaftos marhahúspogácsát kiegészíti:
- füstölt sajt,
- bacon,
- paradicsom,
- kétféle hagyma,
- lollo rosso saláta.
A legnagyobb szenzáció a fekete fokhagymás szósz, amit a séf receptje alapján az Univer készít.
Rácz Jenő mekis menüjében pikáns fűszerezésű krumpli és egy különleges mártogatós is helyet kapott, az egész pedig vörös-fekete, kézírásos csomagolásban érkezik, amin Jenő aláírása is ott díszeleg.
Hatévesen kóstoltam meg az első Mekis burgert, és az élmény örökre velem maradt
– mesélte a séf. „Most olyat akartam alkotni, amitől a vendég is megáll egy pillanatra, és azt mondja: na, ez valami más.”
A Limited by Rácz Jenő menü október 9-től országszerte elérhető minden McDonald’s-ban. Az biztos, hogy a hazai gasztronómia és a gyorsétteremlánc határai most egy kicsit elmosódtak – és mindenki kíváncsi, milyen íze van ennek az új, különleges együttműködésnek.
