Rácz Jenő új projektje már most hatalmas siker, Békésbe is hamarosan megérkezik

A Michelin-csillagos séf, Rácz Jenő ezúttal nem fine dining étteremben, hanem a McDonald’s konyhájában alkotott. Az új, csak Magyarországon kapható Limited by Rácz Jenő McDonald's-os menü csütörtöktől érhető el a gyorsétterem összes rendelési felületén.

A sztárséf és a gyorsétteremlánc közös nagy dobása a Limited by Rácz Jenő Mcdonald's-os menü

Forrás: vaol.hu

A Meki az elmúlt években több hírességgel dolgozott együtt – Szoboszlai Dominiktól a TheVR csapatán át Dzsúdlóig –, de ez most más. Nem egy híresség kedvenc ételeit válogatták össze, hanem teljesen új burgert és szószt fejlesztettek, méghozzá Rácz Jenő irányításával.

A séf már korábban is dolgozott a McDonald’s-szal: a Régi posta utcai ikonikus étterem újranyitásánál ő segített újragondolni a klasszikus menüt.

Most azonban saját nevével fémjelzett burgerrel tér vissza, olyannal, amilyet sehol máshol a világon nem lehet kapni.

Mitől különleges a Limited by Rácz Jenő McDonald's-os menü?

Az október 8-án, Rácz Jenő születésnapján debütáló menü igazi kuriózum. A Rácz Jenő hamburgere különleges, vajas, briósszerű bucival érkezik, amit len- és szezámmag díszít. A szaftos marhahúspogácsát kiegészíti:

füstölt sajt,

bacon,

paradicsom,

kétféle hagyma,

lollo rosso saláta.

A legnagyobb szenzáció a fekete fokhagymás szósz, amit a séf receptje alapján az Univer készít.