október 9., csütörtök

Dénes névnap

+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Limitált

10 órája

Rácz Jenő új projektje már most hatalmas siker, Békésbe is hamarosan megérkezik

Címkék#menü#Rácz Jenő#meki#mcdonald

A Mekitől már megszokhattuk, hogy összeáll ismert emberekkel, és közösen terveznek meg hamburgereket vagy éppen egyedi ruhákat. Most az ismert sztárséffel álmodtak közöset. A Limited by Rácz Jenő McDonald's-os menü hamarosan elérhető az étterem kínálatában.

Bátori Attila

A Michelin-csillagos séf, Rácz Jenő ezúttal nem fine dining étteremben, hanem a McDonald’s konyhájában alkotott. Az új, csak Magyarországon kapható Limited by Rácz Jenő McDonald's-os menü csütörtöktől érhető el a gyorsétterem összes rendelési felületén.

A Limited by Rácz Jenő Mcdonald's-os menü hamarosan elérhető
A sztárséf és a gyorsétteremlánc közös nagy dobása a Limited by Rácz Jenő Mcdonald's-os menü
Forrás: vaol.hu

A Meki az elmúlt években több hírességgel dolgozott együtt – Szoboszlai Dominiktól a TheVR csapatán át Dzsúdlóig –, de ez most más. Nem egy híresség kedvenc ételeit válogatták össze, hanem teljesen új burgert és szószt fejlesztettek, méghozzá Rácz Jenő irányításával.

A séf már korábban is dolgozott a McDonald’s-szal: a Régi posta utcai ikonikus étterem újranyitásánál ő segített újragondolni a klasszikus menüt. 

Most azonban saját nevével fémjelzett burgerrel tér vissza, olyannal, amilyet sehol máshol a világon nem lehet kapni.

@kingakenyeres Elsőként kóstoltuk meg a Limited by Rácz Jenő menüt a @Meki® -ben! #meki #mcdonalds #ráczjenő #fyp ♬ LOVE THERAPHY - FELIS TIGRIS

Mitől különleges a Limited by Rácz Jenő McDonald's-os menü?

Az október 8-án, Rácz Jenő születésnapján debütáló menü igazi kuriózum. A Rácz Jenő hamburgere különleges, vajas, briósszerű bucival érkezik, amit len- és szezámmag díszít. A szaftos marhahúspogácsát kiegészíti:

  • füstölt sajt, 
  • bacon, 
  • paradicsom, 
  • kétféle hagyma,
  • lollo rosso saláta.

A legnagyobb szenzáció a fekete fokhagymás szósz, amit a séf receptje alapján az Univer készít.

Rácz Jenő mekis menüjében pikáns fűszerezésű krumpli és egy különleges mártogatós is helyet kapott, az egész pedig vörös-fekete, kézírásos csomagolásban érkezik, amin Jenő aláírása is ott díszeleg.

Hatévesen kóstoltam meg az első Mekis burgert, és az élmény örökre velem maradt 

mesélte a séf. „Most olyat akartam alkotni, amitől a vendég is megáll egy pillanatra, és azt mondja: na, ez valami más.”


https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A Limited by Rácz Jenő menü október 9-től országszerte elérhető minden McDonald’s-ban. Az biztos, hogy a hazai gasztronómia és a gyorsétteremlánc határai most egy kicsit elmosódtak – és mindenki kíváncsi, milyen íze van ennek az új, különleges együttműködésnek.

Életre szóló emlékekkel mehettek haza a rajongók a mekiből

Szeptemberben Dzsúdló McDonald's-os kedvenceivel és különleges ajándéktárgyakkal lepte meg rajongóit, akik így örök emlékeket is hazavihettek az éttermekből. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu