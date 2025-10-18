5 perc alatt varázsolhatunk: házi pumpkin spice latte egyszerűen

A pumpkin spice latte 2003-ban indult meg a világhír felé, köszönhetően a Starbucksnak. A fűszeres, sütőtökös ital azóta túlnőtt az eredeti szerepén, és már az ősz egyik szimbóluma. Otthon is könnyen elkészíthető, ezért nem véletlen, hogy milliók kedvence és Magyarországon is népszerű. Mutatunk egy egyszerű pumpkin spice latte receptet, amivel bárki könnyedén elkészítheti házilag az ikonikus italt.

Egy egyszerű pumpkin spice latte recepttel gyerekjáték házilag elkészíteni az őszi italt. Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Milyen tippeket adott a mestercukrász?

A mestercukrász elmondta, az a legfontosabb szabály, hogy érett legyen a sütőtök. A sütőtök hozzáadott cukor nélkül is ízletes, mert a sütés során a tökben lévő keményítő természetes cukorrá alakul át. A mestercukrász szerint a pumpkin spice latte házilag is könnyen elkészíthető. Felhívta a figyelmet a habosítás fontosságára is, ugyanis akkor jön elő a tök édes, illatos aromája. A szakember kiemelte, nem mindegy mivel kombináljuk, mert néhány alapanyag könnyen semlegesítheti a tök karakteres ízét és aromáját.

Mire van szükség a házi pumpkin spice latte recepthez?

1 csésze frissen főzött espresso vagy erős kávé,

1 csésze tej (bármilyen, amit szeretsz - mandula, zab, tehéntej),

2 evőkanál tökpüré (konzerv is megteszi),

1 teáskanál fahéj,

1/2 teáskanál szerecsendió,

1/2 teáskanál gyömbér,

1/4 teáskanál szegfűszeg,

1-2 evőkanál juharszirup vagy méz (ízlés szerint),

és habverő vagy kézi habverő (ha nincs, semmi gond, kanállal is megy) .

Hogyan csináljunk pumpkin spice latte-t?

Először készítsük el pumpkin spice latte fűszeres alapját

Lábasba tegyünk tökpürét, fahéjat, szerecsendiót, gyömbért és szegfűszeget.

Lassú tűzön 1-2 percig kevergetve melegítsük, hogy felszabaduljanak a fűszerekben lévő illóolajok.

Édesítsük az alapot

Az alaphoz öntsünk mézet vagy juharszirupot, majd alaposan keverjük el.

Öntsük hozzá lassan, folyamatos keverés mellett a tejet is. Nem szabad hagyni, hogy felforrjon, ezért közepes lángot használjunk.

Jöhet a fekete

Főzzünk egy erős eszpresszót vagy egy erős kávét.