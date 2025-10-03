1 órája
Nemcsak az őszi falevelek, hanem a programok is színesek lesznek Békésben
Érdekes és színvonalas programok várják a Békés vármegyében élőket október első hetében is. Friss programajánlónkból kiderül, milyen lehetőségeket tartogatnak a következő napok.
Unatkozni biztosan most sem fogunk, hiszen számtalan programból lehet válogatni az előttünk álló napokban Békés vármegyeszerte. Programajánlónkban ezúttal is több érdekes és izgalmas rendezvény közül lehet mazsolázni.
BÉKÉS
Október 3., péntek
18.00: Lagzi Lajcsi – Szervusz itt a Dáridó a Kira vendéglőben.
19.00: „Megvilágosodás Napja” kerékpáros akció a rendőrség és a kerékpár szaküzletek és szervizek összefogásában, a láthatóság jegyében a katolikus templom mögötti parkolóból.
20.30: Éjszakai fürdőzés a Békési Gyógyfürdőben.
Október 4., szombat
9.00: Családi nap a könyvtárban.
15.00: A Nefelejcs egyesület 20 éves jubileumi rendezvénye a galériában.
Október 5., vasárnap
18.00: Tamási Áron: Csalóka szivárvány című drámája, a Déryné Társulat előadásában a művelődési központban.
Október 6., hétfő
17.00: Szendőfi Balázs: Hegyizene 2. – Filmbemutató a könyvtárban.
Október 8., szerda
19.00: Egy bolond négyet csinál – Rejtő kabaré a művelődési központban.
Programajánló: Békéscsaba kínálata a legbőségesebb
BÉKÉSCSABA
Október 3., péntek
18.30: A megvilágosodás napja – a rendőrség és a kerékpár szaküzletek akciója. Indulás 19 órakor a Bartók Béla út – Munkácsy u. kereszteződésében lévő Belvárosi Diszkont Áruház parkolójából.
19.00: Salamon Ferenc: El van bütülve – háromszéki szólások, kifejezések könyvbemutató a Békés Megyei Könyvtárban.
20.30: Csabai Csípős Blues Club – Dániel Balázs Trio feat. Szabó Tamás koncert a Nádas Sörözőben.
Október 4., szombat
11.00: Vitéz László vándorúton – A Mesehajó – Dörmögő Dömötör Színház bábjátéka a Vasutas Művelődési Házban.
18.00: Fejben dől el – Kőhalmi Zoltán önálló estje a Csabagyöngye Kulturális Központban.
18.00: Nemzetközi Hold-észlelő Éjszaka a békéscsabai repülőtéren.
Október 5., vasárnap
8.00: V. Fuss és Segíts – Jótékonysági Futóverseny a Szent István téren.
Október 6., hétfő
18.00: Mindentudás Színházi Egyeteme – Aki él, mind-mind gyermek / és anyaölbe vágy József Attila szerelmi lírájának harmadik hulláma Tverdota György irodalomtörténész előadása a Sík Ferenc Kamaraszínházban.
Október 7., kedd
17.00: „Ábrándos szép napok…” – Őszintén a globális fenntarthatóságról. Dr. Gelencsér András levegőkémikus, egyetemi tanár előadása a Békés Megyei Könyvtárban.
Október 9., csütörtök
17.00: Vadas Zsuzsa: Ne sírj, kisanyám! – könyvbemutató a Békés Megyei Könyvtárban.
GYULA
Október 3., péntek
14.00: XIV. Hídi séta a mellrák ellen – megnyitó, előadások a Vigadóban.
16.30: Városi idősek napi rendezvény a sportcsarnokban. Fellép Nótár Mary.
18.00: Ünnepi hangverseny a zene világnapja alkalmából a zeneiskolában.
18.00: XIV. Hídi séta a mellrák ellen – séta a szökőkúthoz a Vigadótól.
Október 4., szombat
15.00: Németvárosi szüreti mulatság a Máriás házban.
18.00: Az élet dolgai a spiritualitás tükrében – beszélgetés Gazsi Gizellával és Joshi Bharattal a La Sposa Caffè-ban.
19.00: Márai Sándor: Füves könyv – Az emberi utazás – A Gyulai Várszínház kamaratermében.
Október 5., vasárnap
9.00: Múzeumok őszi fesztiválja.
Benne: Gazdi és kutya a pályán – kutyás sportok világa elméletben és gyakorlatban a kastélyparkban.
9.00 Agility bemutató a Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub közreműködésével.
9.45 DogDancing bemutató.
10.00: Interaktív kutyás Workshop Kolozsi Istvánnal (Agility versenyző és DogDancing oktató).
10.00: Kertész Lajos és Kertész Andor emléktáblájának felavatása a református templomnál.
Október 6., hétfő
11.00: Az aradi vértanúk emléknapja. Emlékbeszédet mond a Honvédelmi Minisztérium képviselője. Az ünnepi műsorban közreműködik: Pál István „Szalonna” és Bandája, Papp István színművész, Erkel Ferenc Vegyeskar
Helyszín: 1848/49-es Honvédtiszti emlékhely
Október 7., kedd
19.00: Csakazértis szerelem – előadás és közönségtalálkozó Jakupcsek Gabriellával az Erkel Ferenc Művelődési Központban.
Október 8., szerda
8.30,10.30 és 13.00: Lázár Ervin: Négyszögletű Kerek Erdő. A Mandala Dalszínház zenés mesejátéka Halász Judit dalaival. Rendezte: Mikó István (Jászai-Díjas, Érdemes Művész) az Erkel Ferenc Művelődési Központban.
KARDOSKÚT
Október 5., vasárnap
14.00: Aratási hálaadó istentisztelet az evangélikus templomban és koszorúzás az egykoron a vásárhelyi pusztában élt földművesek tiszteletére felavatott emlékműnél.
MEZŐBERÉNY
Október 3., péntek
17.00: Bepillantás Réthy Zsigmond életébe-emlékkiállítás Orlai házban.
Október 4., szombat
17.00: Székely zene és történelem az Orlai házban.
Október 6., hétfő
18.00: Aradi vértanúk napja a muzeális gyűjtemény előtt.
Október 7., kedd
17.00: Salamon Ferenc: El van bütülve – könyvbemutató a könyvtárban.
Október 8., szerda
17.00: Kiss János: A csodálatos Homo Sapiens – beszélgetés a könyvtárban.
MEZŐHEGYES
Október 4., szombat
9.00: IV. Gonzeczky emlékkonferencia a városháza dísztermében.
17.00: Molnár Éva ötvösművész Angyali üdvözlet című kiállításának a megnyitója a Szent György templomban.
17.30: Hunyadi Donatella énekművész koncertje a templomban.
MEZŐKOVÁCSHÁZA
Október 4., szombat
15.00: Kovácsházi 3 próba, jubileumi futógála közönségprogramokkal.
NAGYKAMARÁS
Október 5., vasárnap
11., szentmise és búcsú a településen kirakodóvásárral.
OROSHÁZA
Október 3., péntek
14.00: Xbox-délután a gyermekkönyvtárban.
Október 4., szombat
9.00: XIII. Viharsarki szakmai mézesnap a Kisszik utca 2. számú telephelyen.
20.00: Blues Life Band a fővárosból érkezik és ad koncertet a Rock Blues Klubban.
Október 6., hétfő
17.00: Salamon Ferenc El van bütülve (székely szólások, kifejezések) című könyvének bemutatója a könyvtárban.
Október 7., kedd
17.00: Micsoda anyák voltak! – író-olvasó találkozó Budai Lottival a könyvtárban.
Október 8., szerda
16.00: A Nyugdíjas Pedagógusok Justh Zsigmond olvasókörének találkozója a könyvtárban.
SZABADKÍGYÓS
Október 4., szombat
17.00: Rakonczay Gábor: 75 nap az óceánon. Előadás a szabadkígyósi Wenckheim-kastély Lovardájában.
TELEKGERENDÁS
Október 4., szombat
15.30: IX. Múltidéző Kukorica Fesztivál és XVI. Szlovák Baráti Találkozó
TÓTKOMLÓS
Október 4., szombat
17.00: Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója fennállásának a 20. évfordulója alkalmából ünnepség a természet házában.
