Nemcsak az őszi falevelek, hanem a programok is színesek lesznek Békésben

Unatkozni biztosan most sem fogunk, hiszen számtalan programból lehet válogatni az előttünk álló napokban Békés vármegyeszerte. Programajánlónkban ezúttal is több érdekes és izgalmas rendezvény közül lehet mazsolázni.

BÉKÉS

Október 3., péntek

18.00: Lagzi Lajcsi – Szervusz itt a Dáridó a Kira vendéglőben.

19.00: „Megvilágosodás Napja” kerékpáros akció a rendőrség és a kerékpár szaküzletek és szervizek összefogásában, a láthatóság jegyében a katolikus templom mögötti parkolóból.

20.30: Éjszakai fürdőzés a Békési Gyógyfürdőben.

Október 4., szombat

9.00: Családi nap a könyvtárban.

15.00: A Nefelejcs egyesület 20 éves jubileumi rendezvénye a galériában.

Október 5., vasárnap

18.00: Tamási Áron: Csalóka szivárvány című drámája, a Déryné Társulat előadásában a művelődési központban.

Október 6., hétfő

17.00: Szendőfi Balázs: Hegyizene 2. – Filmbemutató a könyvtárban.

Október 8., szerda

19.00: Egy bolond négyet csinál – Rejtő kabaré a művelődési központban.

BÉKÉSCSABA

Október 3., péntek

18.30: A megvilágosodás napja – a rendőrség és a kerékpár szaküzletek akciója. Indulás 19 órakor a Bartók Béla út – Munkácsy u. kereszteződésében lévő Belvárosi Diszkont Áruház parkolójából.

19.00: Salamon Ferenc: El van bütülve – háromszéki szólások, kifejezések könyvbemutató a Békés Megyei Könyvtárban.

20.30: Csabai Csípős Blues Club – Dániel Balázs Trio feat. Szabó Tamás koncert a Nádas Sörözőben.

Október 4., szombat

11.00: Vitéz László vándorúton – A Mesehajó – Dörmögő Dömötör Színház bábjátéka a Vasutas Művelődési Házban.

18.00: Fejben dől el – Kőhalmi Zoltán önálló estje a Csabagyöngye Kulturális Központban.

18.00: Nemzetközi Hold-észlelő Éjszaka a békéscsabai repülőtéren.

Október 5., vasárnap

8.00: V. Fuss és Segíts – Jótékonysági Futóverseny a Szent István téren.

Október 6., hétfő

18.00: Mindentudás Színházi Egyeteme – Aki él, mind-mind gyermek / és anyaölbe vágy József Attila szerelmi lírájának harmadik hulláma Tverdota György irodalomtörténész előadása a Sík Ferenc Kamaraszínházban.