Programajánló

1 órája

Családi borzongás vár ránk a következő napokban Békésben

Címkék#Halloween#rendezvény#programajánló

Amellett, hogy számtalan halloween-i szórakoztató program közül válogathatunk, a kultúrakedvelők sem fognak unatkozni az elkövetkezendő napokban. Legfrissebb programajánlónkban számos izgalmas lehetőséget mutatunk be.

Beol.hu

Jóllehet most minden a halloween és a Mindenszentek körül forog, mellettük is többféle érdekes program áll előttünk a következő napokban. Programajánlónkban ezúttal is megmutatjuk a legjobb és legérdekesebb rendezvényeket Békés vármegyeszerte.  

Programajánló: halloween-i borzongás és kulturális csemegék
Legfrissebb programajánlónkban ezúttal többek között számos halloween-i rendezvény közül szemezgethet Békés vármegyeszerte. Fotó: Illusztráció/Shutterstock

BATTONYA

November 1., szombat

16.00: Gyújtson egy mécsest az örök szeretet és emlékezés jelképeként az V. Országos Mindenszenteki Mécsesgyújtáson. Helyszínek: Battonyai Közös Temető és a katolikus temető.

BÉKÉS

Október 31., péntek

10.00: Megemlékezés a Hősök és Áldozatok Napja alkalmából az I. és II. Világháborús Emlékműnél. Beszédet mond Mucsi András önkormányzati képviselő.

13.30: Családi Lovas–Halloween a Szatmári Lovasudvarban.

19.00: Házastársas... amikor kiderül, hogy együtt maradni érdemes! Előadás a kulturális központban.

November 4., kedd

16.30: 40 éves a Nemzeti Énekkar – koncert a református templomban.

BÉKÉSSÁMSON

November 1., szombat

16.00: Gyújtson egy mécsest az örök szeretet és emlékezés jelképeként az V. Országos Mindenszenteki Mécsesgyújtás a békéssámsoni temetőben.

Programajánló: Békéscsaba most is kiemelkedik kínálatával

BÉKÉSCSABA

Október 31., péntek

14.00-17.00: Bolhicirmi halloween családi nap a Csabagyöngye Kulturális Központban.

19.00-02.00: Halloween party a Csabagyöngye Kulturális Központban.

November 1-2., szombat-vasárnap

08.00-16.00: 3. Bátonyi Gábor emlékverseny & 1. FCI & FMBB válogató verseny a jaminai sporttelepen.

November 3., hétfő

18.00: Mindentudás színházi egyeteme a Békéscsabai Jókai Színház Sík Ferenc Kamaraszínházában. Váradi Ágnes irodalomtörténész előadását hallhatják majd Herczeg Ferenc: Kék róka című művéről.

November 4., kedd

16.30: Hankó András: Történetek a 101-es gyalogezred életéből című előadása a Békés Megyei Könyvtárban.

17.00: A Szembesítés című kiállítás megnyitója és Az alkotó szabadsága – Művészek szovjet fogságban című konferenciakötet bemutatója a Fekete Pál Gyűjteményben.

17.00: Kukucska című kiállítás megnyitója a Békés Megyei Könyvtárban.

November 5., szerda

18.00: Holdfényes randevú. Zenés színpadi játék egy felvonásban a Csabagyöngye Kulturális Központban.

November 6., csütörtök

17.00: Trendben vagyunk – fiatal divattervezők fókuszban. A Munkácsy Mihály Múzeum és a Szent-Györgyi Albert Technikum közös rendezvénye a múzeumban.

19.00: Hobo80 koncert a Csabagyöngye Kulturális Központban.

ELEK

November 4., kedd

17.00: Dr. Köteles Lajos: Miért beteg a magyar vidék című könyvének bemutató előadása a könyvtárban.

GÁDOROS

Október 31., péntek

16.30: Halloween buli a közösségi házban.

GYOMAENDRŐD

Október 31., péntek

18.00: IV. Halloween napi bátorságpróba az elátkozott erdőben. Gyülekező 17.30-kor a Csicsergő vízitúra megállóhelyen.

Október 31-november 2., péntek-vasárnap

Halloween a Siratóban. A kiállítás megtekinthető 10:00 – 20:00-ig. Gyermekprogramok, szabadidős tevékenységek, látható szolgáltatások: 

  • tökfaragás, 
  • arcfestés, 
  • hajfonás, 
  • csillámtetoválás, 
  • selfi sarok, 

minden belépőhöz jár egy tombola szelvény.

November 4., kedd

17.00: Kudlik Júlia: A szólás mestersége. Könyvbemutató és közönségtalálkozó a Határ Győző Városi Könyvtárban.

GYULA

Október 31., péntek

14.00: Tök-Éj - Halloweeni buli a Játszóházban.

18.00: Halloweeni koktélest a La Sposa Caffe-ban.

November 1., szombat

18.00: Halloweeni buli a GolfGallery-ban.

20.00: Éjszakai wellness a Gyulai Várfürdőben.

November 6., csütörtök

13.00: Gyulakult: Másik Lehel – Vizeli Csaba: KLAPKA – rockmusical a művelődési központban. Közreműködik a Magyarock Dalszínház társulata.

17.00: A Steigerwald – kötetbemutató a könyvtár Simonyi-olvasótermében.

18.00: La Sposa Caffè: Függőségek nyomában, avagy „Zacher-torta”. Vacsoraest dr. Zacher Gábor főorvossal La Sposa Caffé-ban.

MEZŐBERÉNY

Október 31., péntek

17.00: Tökjó Halloween Buli a Piac téren.

November 1., szombat

18.00: Halottak napi megemlékezés a városháza előtti hősi emlékműnél.

MEZŐKOVÁCSHÁZA

Október 31., péntek

22.00: Halloween parti a művelődési központban. Vendég Tomek és A'KR mellett Chris Lawyer lesz a rémisztően jó estén.

NAGYBÁNHEGYES

Október 31., péntek

14.00. Az evangélikus templom 130 éves évfordulója tiszteletére hálaadó áhítat és könyvbemutató.

OROSHÁZA

Október 31., péntek

14.00: Xbox-délután és társas-Játék-Est a gyermekkönyvtárban.

17.00: Halloween a Szőlő városrészben. Gyülekező a Mikolay kertben.

November 1., szombat

16.00: Gyújtson egy mécsest az örök szeretet és emlékezés jelképeként az V. Országos Mindenszenteki Mécsesgyújtáson. Helyszín: Jézus Szíve Katolikus Templom előtti tér.

November 3., hétfő

16.30: Angol nyelvű gyermek könyvklub.

November 4., kedd

17.00: Motorral a Himalájában. Pásztor András élménybeszámolója, a Himalájába kalauzolja a hallgatóságot a Petőfi művelődési központban.

SZABADKÍGYÓS

Október 31., péntek

17.00: Árnyak Éjszakája – Halloween a Wenckheim-kastély parkjában.

