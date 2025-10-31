Családi borzongás vár ránk a következő napokban Békésben

Jóllehet most minden a halloween és a Mindenszentek körül forog, mellettük is többféle érdekes program áll előttünk a következő napokban. Programajánlónkban ezúttal is megmutatjuk a legjobb és legérdekesebb rendezvényeket Békés vármegyeszerte.

Legfrissebb programajánlónkban ezúttal többek között számos halloween-i rendezvény közül szemezgethet Békés vármegyeszerte. Fotó: Illusztráció/Shutterstock

BATTONYA

November 1., szombat

16.00: Gyújtson egy mécsest az örök szeretet és emlékezés jelképeként az V. Országos Mindenszenteki Mécsesgyújtáson. Helyszínek: Battonyai Közös Temető és a katolikus temető.

BÉKÉS

Október 31., péntek

10.00: Megemlékezés a Hősök és Áldozatok Napja alkalmából az I. és II. Világháborús Emlékműnél. Beszédet mond Mucsi András önkormányzati képviselő.

13.30: Családi Lovas–Halloween a Szatmári Lovasudvarban.

19.00: Házastársas... amikor kiderül, hogy együtt maradni érdemes! Előadás a kulturális központban.

November 4., kedd

16.30: 40 éves a Nemzeti Énekkar – koncert a református templomban.

BÉKÉSSÁMSON

November 1., szombat

16.00: Gyújtson egy mécsest az örök szeretet és emlékezés jelképeként az V. Országos Mindenszenteki Mécsesgyújtás a békéssámsoni temetőben.

Programajánló: Békéscsaba most is kiemelkedik kínálatával

BÉKÉSCSABA

Október 31., péntek

14.00-17.00: Bolhicirmi halloween családi nap a Csabagyöngye Kulturális Központban.

19.00-02.00: Halloween party a Csabagyöngye Kulturális Központban.

November 1-2., szombat-vasárnap

08.00-16.00: 3. Bátonyi Gábor emlékverseny & 1. FCI & FMBB válogató verseny a jaminai sporttelepen.

November 3., hétfő

18.00: Mindentudás színházi egyeteme a Békéscsabai Jókai Színház Sík Ferenc Kamaraszínházában. Váradi Ágnes irodalomtörténész előadását hallhatják majd Herczeg Ferenc: Kék róka című művéről.

November 4., kedd

16.30: Hankó András: Történetek a 101-es gyalogezred életéből című előadása a Békés Megyei Könyvtárban.

17.00: A Szembesítés című kiállítás megnyitója és Az alkotó szabadsága – Művészek szovjet fogságban című konferenciakötet bemutatója a Fekete Pál Gyűjteményben.

17.00: Kukucska című kiállítás megnyitója a Békés Megyei Könyvtárban.

November 5., szerda

18.00: Holdfényes randevú. Zenés színpadi játék egy felvonásban a Csabagyöngye Kulturális Központban.