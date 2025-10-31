2 órája
Családi borzongás vár ránk a következő napokban Békésben
Amellett, hogy számtalan halloween-i szórakoztató program közül válogathatunk, a kultúrakedvelők sem fognak unatkozni az elkövetkezendő napokban. Legfrissebb programajánlónkban számos izgalmas lehetőséget mutatunk be.
Jóllehet most minden a halloween és a Mindenszentek körül forog, mellettük is többféle érdekes program áll előttünk a következő napokban. Programajánlónkban ezúttal is megmutatjuk a legjobb és legérdekesebb rendezvényeket Békés vármegyeszerte.
BATTONYA
November 1., szombat
16.00: Gyújtson egy mécsest az örök szeretet és emlékezés jelképeként az V. Országos Mindenszenteki Mécsesgyújtáson. Helyszínek: Battonyai Közös Temető és a katolikus temető.
BÉKÉS
Október 31., péntek
10.00: Megemlékezés a Hősök és Áldozatok Napja alkalmából az I. és II. Világháborús Emlékműnél. Beszédet mond Mucsi András önkormányzati képviselő.
13.30: Családi Lovas–Halloween a Szatmári Lovasudvarban.
19.00: Házastársas... amikor kiderül, hogy együtt maradni érdemes! Előadás a kulturális központban.
November 4., kedd
16.30: 40 éves a Nemzeti Énekkar – koncert a református templomban.
BÉKÉSSÁMSON
November 1., szombat
16.00: Gyújtson egy mécsest az örök szeretet és emlékezés jelképeként az V. Országos Mindenszenteki Mécsesgyújtás a békéssámsoni temetőben.
Programajánló: Békéscsaba most is kiemelkedik kínálatával
BÉKÉSCSABA
Október 31., péntek
14.00-17.00: Bolhicirmi halloween családi nap a Csabagyöngye Kulturális Központban.
19.00-02.00: Halloween party a Csabagyöngye Kulturális Központban.
November 1-2., szombat-vasárnap
08.00-16.00: 3. Bátonyi Gábor emlékverseny & 1. FCI & FMBB válogató verseny a jaminai sporttelepen.
November 3., hétfő
18.00: Mindentudás színházi egyeteme a Békéscsabai Jókai Színház Sík Ferenc Kamaraszínházában. Váradi Ágnes irodalomtörténész előadását hallhatják majd Herczeg Ferenc: Kék róka című művéről.
November 4., kedd
16.30: Hankó András: Történetek a 101-es gyalogezred életéből című előadása a Békés Megyei Könyvtárban.
17.00: A Szembesítés című kiállítás megnyitója és Az alkotó szabadsága – Művészek szovjet fogságban című konferenciakötet bemutatója a Fekete Pál Gyűjteményben.
17.00: Kukucska című kiállítás megnyitója a Békés Megyei Könyvtárban.
November 5., szerda
18.00: Holdfényes randevú. Zenés színpadi játék egy felvonásban a Csabagyöngye Kulturális Központban.
November 6., csütörtök
17.00: Trendben vagyunk – fiatal divattervezők fókuszban. A Munkácsy Mihály Múzeum és a Szent-Györgyi Albert Technikum közös rendezvénye a múzeumban.
19.00: Hobo80 koncert a Csabagyöngye Kulturális Központban.
ELEK
November 4., kedd
17.00: Dr. Köteles Lajos: Miért beteg a magyar vidék című könyvének bemutató előadása a könyvtárban.
GÁDOROS
Október 31., péntek
16.30: Halloween buli a közösségi házban.
GYOMAENDRŐD
Október 31., péntek
18.00: IV. Halloween napi bátorságpróba az elátkozott erdőben. Gyülekező 17.30-kor a Csicsergő vízitúra megállóhelyen.
Október 31-november 2., péntek-vasárnap
Halloween a Siratóban. A kiállítás megtekinthető 10:00 – 20:00-ig. Gyermekprogramok, szabadidős tevékenységek, látható szolgáltatások:
- tökfaragás,
- arcfestés,
- hajfonás,
- csillámtetoválás,
- selfi sarok,
minden belépőhöz jár egy tombola szelvény.
November 4., kedd
17.00: Kudlik Júlia: A szólás mestersége. Könyvbemutató és közönségtalálkozó a Határ Győző Városi Könyvtárban.
GYULA
Október 31., péntek
14.00: Tök-Éj - Halloweeni buli a Játszóházban.
18.00: Halloweeni koktélest a La Sposa Caffe-ban.
November 1., szombat
18.00: Halloweeni buli a GolfGallery-ban.
20.00: Éjszakai wellness a Gyulai Várfürdőben.
November 6., csütörtök
13.00: Gyulakult: Másik Lehel – Vizeli Csaba: KLAPKA – rockmusical a művelődési központban. Közreműködik a Magyarock Dalszínház társulata.
17.00: A Steigerwald – kötetbemutató a könyvtár Simonyi-olvasótermében.
18.00: La Sposa Caffè: Függőségek nyomában, avagy „Zacher-torta”. Vacsoraest dr. Zacher Gábor főorvossal La Sposa Caffé-ban.
MEZŐBERÉNY
Október 31., péntek
17.00: Tökjó Halloween Buli a Piac téren.
November 1., szombat
18.00: Halottak napi megemlékezés a városháza előtti hősi emlékműnél.
MEZŐKOVÁCSHÁZA
Október 31., péntek
22.00: Halloween parti a művelődési központban. Vendég Tomek és A'KR mellett Chris Lawyer lesz a rémisztően jó estén.
NAGYBÁNHEGYES
Október 31., péntek
14.00. Az evangélikus templom 130 éves évfordulója tiszteletére hálaadó áhítat és könyvbemutató.
OROSHÁZA
Október 31., péntek
14.00: Xbox-délután és társas-Játék-Est a gyermekkönyvtárban.
17.00: Halloween a Szőlő városrészben. Gyülekező a Mikolay kertben.
November 1., szombat
16.00: Gyújtson egy mécsest az örök szeretet és emlékezés jelképeként az V. Országos Mindenszenteki Mécsesgyújtáson. Helyszín: Jézus Szíve Katolikus Templom előtti tér.
November 3., hétfő
16.30: Angol nyelvű gyermek könyvklub.
November 4., kedd
17.00: Motorral a Himalájában. Pásztor András élménybeszámolója, a Himalájába kalauzolja a hallgatóságot a Petőfi művelődési központban.
SZABADKÍGYÓS
Október 31., péntek
17.00: Árnyak Éjszakája – Halloween a Wenckheim-kastély parkjában.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!