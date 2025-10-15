1 órája
Vége a potyázásnak – rossz világ jön csütörtöktől a bliccelőkre
Csütörtől ennyi pótdíjat kell fizetnie annak, aki a MÁV-csoport valamelyik járatán bliccel.
A MÁV-csoport járatain csütörtöktől egységesen 25 ezer forint lesz a pótdíj összege a fedélzeten és a csekken történő fizetésnél is – írta meg az MTI a MÁV-csoport híre alapján.
Egységes összegű pótdíjjal kell számolni
A MÁV-csoport járatain tavaly ősztől kötelező a jegyelővétel Budapest elővárosi zónájában, a vonatokra csak érvényes jegy vagy bérlet birtokában lehet felszállni. Korábban, ha valaki a jegyellenőrzéskor, azaz még a fedélzeten fizetett pótdíjat, alacsonyabb összeggel számolhatott, mintha ezt utólag, csekken tette volna meg. Jelezték, hogy a felkészülési időszak október 16-án lejár, mostantól egységes összegű pótdíjakkal kell számolni az egyre ritkábbá váló – 200 utasból mindössze 1-et érintő – bliccelésnél. Közölték: ezt a különbséget korábban az indokolta, hogy még nem állt rendelkezésre annyi önkiszolgáló jegyvásárlási lehetőség, mint jelenleg.
Már mobiltelefonon is beszerezhetők
Az ország- és vármegyebérletekre épülő új tarifarendszerrel azonban nemcsak olcsóbbá vált a MÁV-csoport járatain történő utazás, hanem a jegy- és bérletvásárlás is jóval egyszerűbb lett, hiszen az országszerte telepített jegykiadó automatákon túl már a mobiltelefonos applikációikon is bárhol és bármikor megvásárolhatók a jegyek vagy bérletek.
Mi történik, ha otthon marad a bérlet?
Jelezték, ha otthon marad a megvásárolt bérlet és pótdíjat kellene fizetni, akkor 2600 forintért utólagosan is bemutatható a meglévő, a büntetés idejében érvényes bérlet. Az utólagosan rendezett pótdíj összege tavaly decembertől 30 napon belül befizetve ugyancsak 25 ezer forint lett, 30 napon túl pedig 50 ezer forintra változott.
