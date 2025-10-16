október 16., csütörtök

Ünnepi nyitva tartás

40 perce

Most jött a hír: változik a posta nyitva tartása

Az őszi ünnepi időszakban változik a posták nyitva tartása több napon is. Látogatás előtt érdemes tájékozódni az adott posta nyitva tartása részleteiről.

Beol.hu

Október 23-án valamennyi postahivatal zárva lesz. Az ünnephez kapcsolódóan a többi napon módosított munkarend várható a posta nyitva tartása tekintetében.

a posta nyitva tartása
Változik a posta nyitva tartása: október 23-án valamennyi postahivatal zárva lesz. Fotó: Shutterstock

Az ünnephez kapcsolódóan változik a posta nyitva tartása

2025. október 18. (szombat) – munkanap:

  • Budapesten és a 50 000 fő feletti településeken (17 nagyváros): kerületenként, illetve városonként legalább egy posta 8:00–16:00 között tart nyitva.
  • 15 000-50 000 fő közötti településeken: legalább egy posta 07:00-12:00 között tart nyitva.
  • 15 000 fő alatti településeken: a posták egységesen 08:00-12:00 között tartanak nyitva.

2025. október 19-22. (vasárnap-szerda):

A posták a megszokott, hétköznapokra érvényes nyitva tartási rend szerint üzemelnek.

2025. október 23. (csütörtök) – Nemzeti ünnep: valamennyi postahivatal zárva tart.

2025. október 24. (péntek) – pihenőnap: a posták a szombati munkarend szerint tartanak nyitva.

2025. október 25. (szombat): a posták a szokásos szombati rend szerint működnek.

Fontos: Az üzletházakban működő posták, valamint a postapartnerek által üzemeltetett postahelyek nyitva tartása eltérhet a fentiekben leírtaktól, az üzemeltetőkkel történt megállapodás alapján.

 

