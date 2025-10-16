Most jött a hír: változik a posta nyitva tartása

Október 23-án valamennyi postahivatal zárva lesz. Az ünnephez kapcsolódóan a többi napon módosított munkarend várható a posta nyitva tartása tekintetében.

2025. október 18. (szombat) – munkanap:

Budapesten és a 50 000 fő feletti településeken (17 nagyváros): kerületenként, illetve városonként legalább egy posta 8:00–16:00 között tart nyitva.

és a (17 nagyváros): kerületenként, illetve városonként legalább egy posta 8:00–16:00 között tart nyitva. 15 000-50 000 fő közötti településeken: legalább egy posta 07:00-12:00 között tart nyitva.

legalább egy posta 07:00-12:00 között tart nyitva. 15 000 fő alatti településeken: a posták egységesen 08:00-12:00 között tartanak nyitva.

2025. október 19-22. (vasárnap-szerda):

A posták a megszokott, hétköznapokra érvényes nyitva tartási rend szerint üzemelnek.

2025. október 23. (csütörtök) – Nemzeti ünnep: valamennyi postahivatal zárva tart.

2025. október 24. (péntek) – pihenőnap: a posták a szombati munkarend szerint tartanak nyitva.

2025. október 25. (szombat): a posták a szokásos szombati rend szerint működnek.

Fontos: Az üzletházakban működő posták, valamint a postapartnerek által üzemeltetett postahelyek nyitva tartása eltérhet a fentiekben leírtaktól, az üzemeltetőkkel történt megállapodás alapján.