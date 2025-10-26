Az aszály kinyírta a poloskákat: büdösség évei után jöhet a fellélegzés

– A poloskapopulációt több éve kínozza az aszály – mondta el kérdésünkre Varga Péter. A Békés Pesticid Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte, a szárazság nem kedvező a rovarok számára, hiszen a növények nedveit szívogatják táplálkozás gyanánt. A kevés csapadék miatt azonban számos növény nem fejlődött úgy, mint néhány évvel korábban.

A poloskapopuláció komoly gondokat okozott az elmúlt években.

A poloska sem szereti az aszályt

– A szárazság ezeknek a rovaroknak sem kedvez, ami észre is vehető a számukon – tette hozzá a szakember. – A vízpartok környékén erősebb a jelenlétük, a belterületeken, a „száraz” településközpontokban azonban lényegesen kisebb a számuk. Az elmúlt időszakban poloskák miatt alig-alig kaptunk megkeresést, legyen szó a zöld afrikai vagy a márványpoloskáról. Néhány évvel ezelőtt jóval több riasztást kaptak a bosszantó rovarok miatt.

Mit tesznek a szamurájdarazsak?

A közelmúltban felmerült, hogy a poloskák számának csökkenésében jelentős szerepe van természetes ellenségüknek, a szamurájdarazsaknak is. Mint a vaol.hu megírta a kertészek és a kutatók több helyen arra lettek figyelmesek, hogy feltűnt a fürkészdarázs több faja, többek között a Trissolcus basalis és a Trissolcus japanicus, vagy ahogy sokan ismerik, a szamurájdarázs is.

A fürkészdarázs parazitoid rovar, ami azt jelenti, hogy a poloska petéibe rakja saját tojásait. A tojásokból kikelő darázslárvák a poloskapetékben kezdenek el nőni, akadályozva a poloskák kikelését.

Egyelőre lokális szerepük van

Varga Péter ennek kapcsán kifejtette, még nem látta a térképet a szamurájdarazsak terjedéséről, de a jelenlétük egyelőre lokálisnak tekinthető, vagyis csak ott befolyásolják a poloskák számát, ahol már jelen vannak.

– Összességében elmondható, hogy a poloskák bekerültek egy olyan környezetbe, ahol nem volt természetes ellenségük, nagyon elszaporodtak, és most kezd helyreállni a világ rendje – fogalmazott a szakember.