Rejtélyes robaj Pitvaroson és katonák a csabai főtéren
Egy váratlan robbanás mozgatta meg a környékbelieket Pitvaroson, majd hirtelen felcsaptak a lángok. Békéscsaba főterét csütörtökön katonák lepték el. Nézzük, mi-mindenről írtunk még 2025. október 30-án.
Tűz ütött ki Pitvaroson, a Rákóczi Ferenc utcában — a lángok gyorsan terjedtek, több tűzoltóegység vonult a helyszínre.
Robbanás rázta meg Pitvarost
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint felrobbant egy kazánház Pitvaroson, a Rákóczi Ferenc utcában szerda délután. A tűz egy asztalosműhely belső részére és a padlástérre is átterjedt, az épület mintegy száz négyzetméteren égett. A mezőkovácsházi, orosházi hivatásos és a tótkomlósi önkormányzati tűzoltók négy vízsugárral és kéziszerszámokkal körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. Az eset során személyi sérülés nem történt.
Felrobbant egy kazánház PitvarosonFotók: katasztrófavédelem
Téged is lehallgat a telefonod, ha ezeket tapasztalod
Amennyiben nem vagyunk óvatosak, akkor egy kémprogram pillanatok alatt felkerülhet a mobilra. Szerencsére a telefonlehallgatás néhány gyanús jel alapján könnyen tetten érhető.
Nemcsak a Parkside barkácsgépek erősek, de a Lidl akciója is
Ugyanolyan erőset üt az akkus ütvecsavarozó, mint az az akció, ami csütörtökön kezdődött. A Lidl kínálatában most is a Parkside kapta az egyik főszerepet.
A szomszédban már berobbant a madárinfluenza
Csak fegyelmezett megelőzéssel előzhető meg a járvány továbbterjedése. A madárinfluenza ismét felütötte a fejét Magyarországon.
Aszfaltozás miatt jelentősen megváltozik a település közlekedése
A Magyar Közút a település több helyszínén is aszfaltozási munkákat végez. Mutatjuk, mire kell figyelnie, ha Kétegyháza belterületén közlekedik.
A fagyasztóból került elő 168 ezer euró egy szövevényes bűnügyben
Nemcsak a valuta fagyott meg, hanem vélhetően az elkövető arca is, amikor a pénzügyi nyomozók megérkeztek. A „becsületes vállalkozó” közvetlenül az ajtónyitás előtt, hűtőszekrényének fagyasztójába rejtette a bűnös úton szerzett 168 ezer euró készpénzt, de a rutinos pénzügyi nyomozók miatt a pénz nem maradt rejtve a hatóság elől.
Ezért lepték el katonák Békéscsaba főterét
Katonákra lettek figyelmesek olvasóink Békéscsabán. Utánajártunk, hogy miért látták őket többen a főtéren.
Lopott kerékpárok tulajdonosait keresi a rendőrség
Kerékpárok tulajdonosainak jelentkezését várja a Gyulai Rendőrkapitányság. A lopott bicikliket a rendőrség lefoglalta, de mivel a gazdái nem tettek bejelentést a lopásról, a rendőrség nem tudja közvetlenül értesíteni őket.