Hírösszefoglaló

55 perce

Rejtélyes robaj Pitvaroson és katonák a csabai főtéren

Címkék#Pitvaros#rendőrség#Rákóczi Ferenc utcában#barkácsgépek lidl#füst

Egy váratlan robbanás mozgatta meg a környékbelieket Pitvaroson, majd hirtelen felcsaptak a lángok. Békéscsaba főterét csütörtökön katonák lepték el. Nézzük, mi-mindenről írtunk még 2025. október 30-án.

Beol.hu

Tűz ütött ki Pitvaroson, a Rákóczi Ferenc utcában — a lángok gyorsan terjedtek, több tűzoltóegység vonult a helyszínre.

Tűzoltók dolgoztak a Pitvarosi kazánház oltásán
Tűzoltók dolgoztak a Pitvarosi kazánház oltásán, amelynek lángjai átterjedtek az épület belső részére és a padlástérre. Fotó: Katasztrófavédelem

Robbanás rázta meg Pitvarost

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint felrobbant egy kazánház Pitvaroson, a Rákóczi Ferenc utcában szerda délután. A tűz egy asztalosműhely belső részére és a padlástérre is átterjedt, az épület mintegy száz négyzetméteren égett. A mezőkovácsházi, orosházi hivatásos és a tótkomlósi önkormányzati tűzoltók négy vízsugárral és kéziszerszámokkal körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. Az eset során személyi sérülés nem történt.

Felrobbant egy kazánház Pitvaroson

Fotók: katasztrófavédelem

Téged is lehallgat a telefonod, ha ezeket tapasztalod

Amennyiben nem vagyunk óvatosak, akkor egy kémprogram pillanatok alatt felkerülhet a mobilra. Szerencsére a telefonlehallgatás néhány gyanús jel alapján könnyen tetten érhető.

Nemcsak a Parkside barkácsgépek erősek, de a Lidl akciója is

Ugyanolyan erőset üt az akkus ütvecsavarozó, mint az az akció, ami csütörtökön kezdődött. A Lidl kínálatában most is a Parkside kapta az egyik főszerepet.

Nemcsak a Parkside barkácsgépek, de a Lidl akciója is erős. Forrás: Lidl.hu

A szomszédban már berobbant a madárinfluenza

Csak fegyelmezett megelőzéssel előzhető meg a járvány továbbterjedése. A madárinfluenza ismét felütötte a fejét Magyarországon.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Aszfaltozás miatt jelentősen megváltozik a település közlekedése

A Magyar Közút a település több helyszínén is aszfaltozási munkákat végez. Mutatjuk, mire kell figyelnie, ha Kétegyháza belterületén közlekedik.

Aszfaltozási munkákat végeznek Kétegyháza több pontján, ezért változik a településen a közlekedés.  Fotó : Illusztráció - Shutterstock

A fagyasztóból került elő 168 ezer euró egy szövevényes bűnügyben

Nemcsak a valuta fagyott meg, hanem vélhetően az elkövető arca is, amikor a pénzügyi nyomozók megérkeztek. A „becsületes vállalkozó” közvetlenül az ajtónyitás előtt, hűtőszekrényének fagyasztójába rejtette a bűnös úton szerzett 168 ezer euró készpénzt, de a rutinos pénzügyi nyomozók miatt a pénz nem maradt rejtve a hatóság elől.

Ezért lepték el katonák Békéscsaba főterét

Katonákra lettek figyelmesek olvasóink Békéscsabán. Utánajártunk, hogy miért látták őket többen a főtéren.

Közel 100 katona lepte el Békéscsaba főterét. Fotó: MW archívum

Lopott kerékpárok tulajdonosait keresi a rendőrség

Kerékpárok tulajdonosainak jelentkezését várja a Gyulai Rendőrkapitányság. A lopott bicikliket a rendőrség lefoglalta, de mivel a gazdái nem tettek bejelentést a lopásról, a rendőrség nem tudja közvetlenül értesíteni őket.

A lopott bicikliket a rendőrség lefoglalta. Fotó: Békés vármegyei rendőrség
Fotó: Békés vármegyei rendőrség

 

