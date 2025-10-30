Rejtélyes robaj Pitvaroson és katonák a csabai főtéren

Téged is lehallgat a telefonod, ha ezeket tapasztalod

Amennyiben nem vagyunk óvatosak, akkor egy kémprogram pillanatok alatt felkerülhet a mobilra. Szerencsére a telefonlehallgatás néhány gyanús jel alapján könnyen tetten érhető.

Nemcsak a Parkside barkácsgépek erősek, de a Lidl akciója is

Ugyanolyan erőset üt az akkus ütvecsavarozó, mint az az akció, ami csütörtökön kezdődött. A Lidl kínálatában most is a Parkside kapta az egyik főszerepet.

Nemcsak a Parkside barkácsgépek, de a Lidl akciója is erős. Forrás: Lidl.hu

A szomszédban már berobbant a madárinfluenza

Csak fegyelmezett megelőzéssel előzhető meg a járvány továbbterjedése. A madárinfluenza ismét felütötte a fejét Magyarországon.

Aszfaltozás miatt jelentősen megváltozik a település közlekedése

A Magyar Közút a település több helyszínén is aszfaltozási munkákat végez. Mutatjuk, mire kell figyelnie, ha Kétegyháza belterületén közlekedik.

Aszfaltozási munkákat végeznek Kétegyháza több pontján, ezért változik a településen a közlekedés. Fotó : Illusztráció - Shutterstock

A fagyasztóból került elő 168 ezer euró egy szövevényes bűnügyben

Nemcsak a valuta fagyott meg, hanem vélhetően az elkövető arca is, amikor a pénzügyi nyomozók megérkeztek. A „becsületes vállalkozó” közvetlenül az ajtónyitás előtt, hűtőszekrényének fagyasztójába rejtette a bűnös úton szerzett 168 ezer euró készpénzt, de a rutinos pénzügyi nyomozók miatt a pénz nem maradt rejtve a hatóság elől.

Ezért lepték el katonák Békéscsaba főterét

Katonákra lettek figyelmesek olvasóink Békéscsabán. Utánajártunk, hogy miért látták őket többen a főtéren.