Rangos elismerést érdemelt ki a nyugalmazott jegyző
Tavaly a város Sarkadért kitüntetéssel ismerte el, a napokban pedig – a magyar önkormányzatiság napján – Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter átadta számára a Közigazgatás Szolgálatáért Érdemérmet, ezzel koronázva meg példamutató, négy évtizedes közszolgálati pályafutását. Jegyzőként mindig fontosnak tartotta dr. Pintér Magdolna, hogy ne csak vezetőként, hanem ügyintézőként is jelen legyen a polgármesteri hivatalban.
Gyulán született, Gyulán is tanult, majd Veszprémben szerzett diplomát 1992-ben. Közigazgatási pályafutása Pest vármegyében indult, 1996-ban tért vissza Gyulára, a gyulai polgármesteri hivatal népjóléti osztályán csoportvezetőként dolgozott. 2000. november 1-jétől Sarkadon folytatta, előbb aljegyzőként, majd 2013. június 1-jétől jegyzőként. 2004-től a Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás működésében is szerepet vállalt, 2013-tól munkaszervezet-vezetőként – ismertették Sarkad Facebook-oldalán dr. Pintér Magdolna pályafutását.
Ügyintézőként is jelen volt a hivatalban dr. Pintér Magdolna
2000 óta Sarkadon él, a települést otthonának tekinti. Jegyzőként mindig fontosnak tartotta, hogy ne csak vezetőként, hanem ügyintézőként is jelen legyen a hivatalban – így közvetlen kapcsolatot ápolhatott a helyiekkel, segítve őket ügyeik gyors és hatékony intézésében. Szakmai tudása, embersége, a helyiek iránti nyitottsága és segítőkészsége olyan értékek, amelyek túlmutatnak a polgármesteri hivatal falain, és példát mutatnak mindazoknak, akik a köz szolgálata mellett döntenek – írta dr. Mokán István polgármester Sarkad Facebook-oldalán, köszönetet mondva a város nevében dr. Pintér Magdolna számára.
