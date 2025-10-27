Ez nagyot ütött: ilyen kapitális fogást még senki sem láthatott

– Sok-sok furcsa, olykor lehetetlennek tűnő eset történhet a vízparton. Egy pergetőhorgász, Gráczó Gábor fogása abszolút toplistás ebben a tekintetben. Ráadásul a beszámoló végén megfogalmazott gondolata felvet egy jogosan felmerülő kérdést is – olvasható a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége közösségi oldalán.

A pergetőhorgász a békési duzzasztónál fogott egy nagyot. Forrás: Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége/Facebook

A pergetőhorgász fogása toplistás lett

Az eset október 14-én történt. – Pergetni mentem a békési duzzasztó alsó részére. Sokadik dobás után a műcsalim elakadt, de az „akadó” engedett és elkezdtem kihúzni. Féltávon erős rúgásokat éreztem a boton, ekkor azt gondoltam, hogy valakinek a beszakadt szerelékét húzom, amin egy hal lehet. Amikor a parthoz ért, akkor láttam, hogy egy szövet haltartót húzok, amiben egy hal volt. Fél kézzel megpróbáltam kiemelni, ekkor tudatosult bennem, hogy nem egy kis hallal van dolgom. Amikor is kivettem és kicipzáraztam, láttam, hogy egy bő 10 kilós ponty van benne.

Mint ahogy az a posztban olvasható, a hal védelme érdekében a horgász nem is csinált róla több fotót, a biztos, sérülésmentes visszaengedés miatt ki sem vette a haltartóból, hanem annak segítségével engedte vissza ezt a gyönyörű halat, aminek nem is szabadott volna, hogy belekerüljön ebbe a szákba.

