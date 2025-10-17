Meglepő eredmény: így viselkednek a magyarok a pénztárnál

Néhány téma alaposan be tudja indítani közösségi oldalunk követőtáborát. Özönlöttek a kommentek, amikor gyerekkori mumuskajákról érdeklődtünk, és száznál is több hozzászólás érkezett, amikor a kedvenc gyerekkori édességük került szóba. Most a következőt kérdeztük: „Te előre engeded a pénztárnál azt, akinek egy-két termék van a kosarában?” Megdöbbentő mennyiségű válasz, 1 800-nál is több hozzászólás érkezett közel egy nap leforgása alatt. Kielemeztük, és mutatjuk a végeredményt.

Néhányan csak egy-két termékkel állnak be a pénztárhoz. Forrás: Nool.hu/Illusztráció

Kik vannak többen: akik előre engednek a pénztárnál vagy akik nem?

Olvasóink többsége pozitívan viszonyult a kérdéshez. Nagy részük előre engedi a pénztárnál azt, akinek kevés termék van a kosarában.

„Te előre engeded a pénztárnál azt, akinek egy-két termék van a kosarában?” kérdésre adott válaszok aránya. Forrás: ChatGPT

Jellemzően azzal érveltek, hogy ez a gesztus

udvarias,

empatikus,

emberséges,

természetes.

Többen a vallásokban megjelenő aranyszabályként is ismert tanítás gondolatmenetére hivatkoztak, mely szerint az ember úgy bánjon a többi emberrel, ahogy szeretné, hogy mások bánjanak vele.

Én is örülnék, ha velem is így tennének.

Igen, és úgy fogom fel, hogy jót cselekedtem ma!!

Mindig. Az előzékenység karmája erős. Egy nem várt élethelyzetben Te fogsz egy ismeretlentől segítséget kapni. Ésszel emberek.

Néhányan gyakorlati okokra hivatkoztak:

Nyugdíjas vagyok, ráérek, természetes, hogy előre engedem azt, akinek egy-két terméke van.

Páran megválogatják, kiket engednek előre. A kisgyermekes anyukákat a legtöbben előre engedik. Van, aki a fiatalokat engedi előre és a nyugdíjasokat nem, mondván, nekik több idejük van. De ennek a fordítottjára is találtunk példát.

Előfordult már, de megválogatom. Időseket, gyerekeseket előnyben részesítem, vagy ha látom, hogy valakinek nehezére esik sorban állni, pl. bottal van.

Igen főleg, ha idős vagy kis gyermekkel van.

A hangulatomtól és attól függ sietek.

Nem mindenki enged előre a pénztárnál

Kisebbségben voltak azok, akik elutasítják az előre engedést. Ők jellemzően az egyenlő bánásmódra hivatkoztak.

Mindenki várja ki a sorát.

Olyan is volt, aki filozófiai eszmefuttatással indokolta meg, miért nem enged előre

Az idő, az, ami megfizethetetlen... Lehet, ezen múlik egy búcsúzás? Egy szerelem? Az az idő, amit én élek, az az enyém... Lehet önző vagyok, de nem halhatatlan.

Hálás, akit előre engednek a pénztárnál?

A kommentek alapján nem lehet egyértelműen megmondani, milyen fogadtatásban részesül a gesztus. Néhányan leírták, sokszor meglepetés van abból, ha valakit előre engednek. Páran megjegyezték, ritkán szokták megköszönni, de van, akinek ez sem veszi kedvét.

Igen, tegnap is ez történt, szépen megköszönte az úriember.

Nem igazán, mert nincs köszönet.

Mindig! Az sem vette el a kedvem, hogy tegnap a Lidl-ben, akit elengedtem, rám se nézett, meg sem köszönte, hanem azt nézte, hogy tudna még előrébb furakodni. Nem hiszem, hogy ment a busz, mert utána önfeledten trécselt kinn valakivel. Nem ez a jellemző, szerencsére!

Olvasóinkat előre engedik a pénztárnál, ha csak pár termékük van?

A kérdésünk nem arra irányult, kit engedtek már előre, ennek ellenére ebbe is kaptunk egy kis betekintést. Többen is pozitív esetről számoltak be.

Volt, hogy szó nélkül előre engedtek, meg is köszöntem szépen és sokszor volt már, hogy én is előre engedtem főleg ha nálam több minden volt.

Igen, és engem is ugyanúgy előre engedtek már egy párszor.

Néhány negatív hozzászólás is érkezett. Pár kommentelőben akkora nyomot hagyott, hogy ők sem engednek előre senkit.

Engem sem engedtek előre, én sem engedek.

Hát, aki ma előttem volt vagy 30 termékkel akkor se engedett előre.

Nem, soha nem engedtek még előre!

Igen, én előre engedem, de engem meg senki.

Engem soha nem engedtek előre, még munkaruhában sem. Így most már ott tartok, hogy én sem...

Mumuskaják és kedvenc gyerekkori édességek

