Sisi itt fürdőzött, a pedagógusok is ezen a helyen gyűjtötték az élményeket
Még mondja valaki, hogy a nyugdíjas évek a sok ráérő időről szólnak. Annyi kirándulás, túra, kiállítás, kaland várta idén is ezt a civil közösséget, hogy nehéz volt velük lépést tartani. Ott is jártak, amit Sisi annyira kedvelt, s meggyőződhettek róla, nem véletlenül!
A tavalyi erdélyi körút után elhatározták, elmennek az Al-Dunához is. Olyan vonzó lett a 2 napos program, hogy a pedagógusok nyugdíjas egyesületének minden tagja jelentkezett.
Makuláné Gulicska Valéria, a Nyugdíjas Pedagógusok Orosházi Egyesület elnöke hazatérésük után mesélte el, hogy a Cserna folyó völgyében fekvő Herkulesfürdő patinás vasútállomásáig meg se álltak.
A pedagógusok Sisi fürdőkúráiról is hallottak
A dualizmus korának hangulatát idéző hely, a kiváló gyógyvizekre épült fürdőkbe, szállodákba egykoron főurakat, politikusokat vonzott, sőt még Sisi és Ferenc József is rendszeresen megpihentek ott. Emléküket a Ferenc József és a Rudolf udvar, a Szapáry fürdőház, paloták sora és a kaszinó őrzi.
– Az egykor pompás épületek zöme lehangoló állapotban van. Herkulesfürdő azért ma is él, vannak fürdővendégek, új szállodák is épültek, hiszen vize ivókúrára és fürdésre is kiváló. Rövid városi sétánkon szép ortodox templomot, Herkules szobrot láttunk, a lezárt Szapáry fürdőházban viszont csak egy kis résen bekukucskálva fotózhattuk le a szép zsolnai kutat – idézte fel élményeiket az elnök.
Elnyelte őket a föld
Orsova volt a következő úti célja az orosháziaknak. A dunai kikötőben hajó várta őket, a Kazán-szoros természeti szépsége lenyűgözte a túrázókat. A szörényvári (Turnu Severin) szálláshelyükön városnézésre indultak, a 75 ezer fős település impozáns színházának lépcsőjén csoportkép készült, lesétáltak a Duna partjáig, ahol szívesen maradtak volna, de várták őket a Vaskapu erőműben, ahol lifttel 16 méter mélyre (5 emeletnyi mélységbe) ereszkedtek.
Az elképesztő méretek az ember óriási teljesítményét és tudását remekül szemléltették. Fantasztikus, és egyben félelmetes látvány volt.
Ezután ellátogattak a Bigéri-vízeséshez, majd Resicabányára, a kültéri mozdonymúzeumba, ahol az ipari forradalom nagy találmányaira csodálkozhatták rá.
