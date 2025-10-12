Sisi itt fürdőzött, a pedagógusok is ezen a helyen gyűjtötték az élményeket

A tavalyi erdélyi körút után elhatározták, elmennek az Al-Dunához is. Olyan vonzó lett a 2 napos program, hogy a pedagógusok nyugdíjas egyesületének minden tagja jelentkezett.

Szörényvári színháznál az orosházi pedagógusok. Beküldött fotó

Makuláné Gulicska Valéria, a Nyugdíjas Pedagógusok Orosházi Egyesület elnöke hazatérésük után mesélte el, hogy a Cserna folyó völgyében fekvő Herkulesfürdő patinás vasútállomásáig meg se álltak.

A pedagógusok Sisi fürdőkúráiról is hallottak

A dualizmus korának hangulatát idéző hely, a kiváló gyógyvizekre épült fürdőkbe, szállodákba egykoron főurakat, politikusokat vonzott, sőt még Sisi és Ferenc József is rendszeresen megpihentek ott. Emléküket a Ferenc József és a Rudolf udvar, a Szapáry fürdőház, paloták sora és a kaszinó őrzi.

A nyugdíjas pedagógusok a a Szapáry fürdőház körül is alaposan szétnéztek. Beküldött fotó

– Az egykor pompás épületek zöme lehangoló állapotban van. Herkulesfürdő azért ma is él, vannak fürdővendégek, új szállodák is épültek, hiszen vize ivókúrára és fürdésre is kiváló. Rövid városi sétánkon szép ortodox templomot, Herkules szobrot láttunk, a lezárt Szapáry fürdőházban viszont csak egy kis résen bekukucskálva fotózhattuk le a szép zsolnai kutat – idézte fel élményeiket az elnök.

Elnyelte őket a föld

Orsova volt a következő úti célja az orosháziaknak. A dunai kikötőben hajó várta őket, a Kazán-szoros természeti szépsége lenyűgözte a túrázókat. A szörényvári (Turnu Severin) szálláshelyükön városnézésre indultak, a 75 ezer fős település impozáns színházának lépcsőjén csoportkép készült, lesétáltak a Duna partjáig, ahol szívesen maradtak volna, de várták őket a Vaskapu erőműben, ahol lifttel 16 méter mélyre (5 emeletnyi mélységbe) ereszkedtek.

Resicabánya, a kültéri mozdonymúzeum. Beküldött fotó

Az elképesztő méretek az ember óriási teljesítményét és tudását remekül szemléltették. Fantasztikus, és egyben félelmetes látvány volt.

Ezután ellátogattak a Bigéri-vízeséshez, majd Resicabányára, a kültéri mozdonymúzeumba, ahol az ipari forradalom nagy találmányaira csodálkozhatták rá.