2 órája
Tele vannak mosollyal, köszöntötték a díszdiplomás pedagógusokat – galériával
Az egyik legszebb, ugyanakkor az egyik legtöbb kihívással teli hivatást választották. Több évtizede végeztek, több évtizedet töltöttek a pályán. A pedagógus-díszdiploma átvétele után most a békéscsabai önkormányzat, a városvezetés is köszöntötte őket. A díszdiplomás pedagógusok ünnepségét csütörtökön tartották a Csabagyöngye Kulturális Központban.
Immár hagyomány, hogy a pedagógus-díszdiploma átvétele után a békéscsabai önkormányzat, a városvezetés is köszönti a díszdiplomás pedagógusokat. Ők azok, akik több évtizede szereztek végzettséget – és ennek alapján a közelmúltban a képző intézményeiktől a végzettségük megszerzését követő 75, 70, 65, 60 és 50 évvel gránit-, rubin-, vas-, gyémánt- és aranydiplomát vehettek át –, illetve több évtizedet töltöttek a pedagóguspályán. Most, csütörtökön mintegy ötven szakembert ünnepeltek a Csabagyöngye Kulturális Központban, miközben a volt és a jelenlegi intézményvezetők ugyancsak találkoztak. A rendezvényen műsorral szolgált Perlaki Attila karnagy vezetésével a Bartók Béla vegyeskar.
Az óvodapedagógusok, tanítók és tanárok egyénisége, személyisége mindig is meghatározó volt
– Mindenki sokat köszönhet és hálás lehet nekik, rengeteget tettek az egész városért. Abban, hogy Békéscsaba idáig jutott, a pedagógusoknak, akik generációk során nevelték, oktatták, kiemelkedő szerepük volt – dicsérte a díszdiplomás pedagógusokat Szarvas Péter polgármester.
Beszélt arról, hogy a nevelés, az oktatás az emberiség történetével egyidős, a módszerek azonban rengeteget változtak az idők során, újabb és újabb eszközök jelentek és jelennek meg. Változatlan viszont az, hogy az óvodapedagógusok, a tanítók, a tanárok személyisége, egyénisége meghatározó.
Ők azok, akik megtanították a fiatalokat számolni, olvasni, közösségben játszani. Hangsúlyozta, hogy a családi mellett az óvodai és iskolai fészek volt az, ahol a felnőtt nemzedékek a legtöbbet kapták. Úgy véli, hogy emiatt alkalmat kell találni a díszdiplomás pedagógusok köszöntésére, aminek immár több évtizedes hagyománya van Békéscsabán.
Mintegy ötven szakembert ünnepeltek a pedagógus-díszdiploma átvétele után
A békéscsabai önkormányzat díszdiplomás pedagógusoknak szóló ünnepségén kiderült, hogy a diploma megszerzése után
- gránitdiplomát Kárpáti Jánosné;
- rubindiplomát Bozó Dezsőné, Hagymási Sándorné, Máté Andrásné, Orosz Györgyné, Juhász Károly;
- vasdiplomát Baukó Andrásné, dr. Pflanzner Tiborné, dr. Végh Lászlóné, Kojnok Mihályné, Kovács Pálné, Mazán Mártonné, Széplaky Endréné és Vasvári Mihályné;
- gyémántdiplomát Ballai Pálné, Balázs Gyuláné, Bató Flórián, dr. Novák Pálné, Félix Józsefné, Földi Tihamérné, Huszár Györgyné, Kismarton Albert Lajos, Pacsika Pálné, Pataj Pálné, Petykó Béláné, Romvári Etelka, Sárándi Zsófia, Sipos József, Somogyi Józsefné, Sztrunga Mihályné, Varga Judit, Vichnálné Szentgyörgyi Zsuzsanna;
- aranydiplomát dr. Szepesi Ildikó Ilona, Dobsa Imre Zoltánné, Farkasné Sípos Ágnes, Jávorné Vetési Magdolna, Kovácsné Dér Ildikó, Fischer Edit, Mekis Lászlóné, Nátor Éva, Orosi Pálné, Orosi Pál, Róka Matild, Szeleczki Erzsébet Éva, Szilágyi Józsefné, Szőkéné Bukó Judit, Tábor Lajos, Timkó Jánosné, Ujlaky Katalin, Vida-Szűcs Eszter és Zöldi Istvánné érdemelt ki korábban, tehát őket köszöntötte, többek között az önkormányzat ajándékával – egy, békéscsabai értékekről szóló könyvvel – Szarvas Péter polgármester és Varga Tamás alpolgármester.
Díszdiplomás pedagógusokat köszöntöttek BékéscsabánFotók: Bencsik Ádám
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Bárhol felbukkanhat a kék autó Békésben: a Lidl mozgó üzlete járja a vidéket