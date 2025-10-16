Tele vannak mosollyal, köszöntötték a díszdiplomás pedagógusokat – galériával

Immár hagyomány, hogy a pedagógus-díszdiploma átvétele után a békéscsabai önkormányzat, a városvezetés is köszönti a díszdiplomás pedagógusokat. Ők azok, akik több évtizede szereztek végzettséget – és ennek alapján a közelmúltban a képző intézményeiktől a végzettségük megszerzését követő 75, 70, 65, 60 és 50 évvel gránit-, rubin-, vas-, gyémánt- és aranydiplomát vehettek át –, illetve több évtizedet töltöttek a pedagóguspályán. Most, csütörtökön mintegy ötven szakembert ünnepeltek a Csabagyöngye Kulturális Központban, miközben a volt és a jelenlegi intézményvezetők ugyancsak találkoztak. A rendezvényen műsorral szolgált Perlaki Attila karnagy vezetésével a Bartók Béla vegyeskar.

A pedagógus-díszdiploma átvétele után a békéscsabai önkormányzat is köszöntötte a díszdiplomás pedagógusokat. Fotó: Bencsik Ádám

Az óvodapedagógusok, tanítók és tanárok egyénisége, személyisége mindig is meghatározó volt

– Mindenki sokat köszönhet és hálás lehet nekik, rengeteget tettek az egész városért. Abban, hogy Békéscsaba idáig jutott, a pedagógusoknak, akik generációk során nevelték, oktatták, kiemelkedő szerepük volt – dicsérte a díszdiplomás pedagógusokat Szarvas Péter polgármester.

Beszélt arról, hogy a nevelés, az oktatás az emberiség történetével egyidős, a módszerek azonban rengeteget változtak az idők során, újabb és újabb eszközök jelentek és jelennek meg. Változatlan viszont az, hogy az óvodapedagógusok, a tanítók, a tanárok személyisége, egyénisége meghatározó.

Ők azok, akik megtanították a fiatalokat számolni, olvasni, közösségben játszani. Hangsúlyozta, hogy a családi mellett az óvodai és iskolai fészek volt az, ahol a felnőtt nemzedékek a legtöbbet kapták. Úgy véli, hogy emiatt alkalmat kell találni a díszdiplomás pedagógusok köszöntésére, aminek immár több évtizedes hagyománya van Békéscsabán.

Mintegy ötven szakembert ünnepeltek a pedagógus-díszdiploma átvétele után

