Fillérekért juthatunk hozzá a Parkside csőgörényhez

Van az a háztartási probléma, amitől az ember azonnal elveszíti a türelmét, ilyen például a lefolyó dugulása is. Amikor a víz csak lassan csordogál, kellemetlen szag kezd terjengeni, és sem a pumpa, sem a házi praktikák nem segítenek, akkor sokan szakembert hívnának. Ez sokszor nagyon költséges tud lenni, és lehet, nincs is akkora baj. Egy egyszerű és olcsó eszközzel mi magunk is tehetünk az eldugult lefolyó ellen, és lehet, vagyonokat spórolunk meg vele. Most szombattól a Lidl pont egy ilyen, igazi problémamegoldó eszközt dob piacra: mindössze 1499 forintért lesz kapható a Parkside csőgörény, ami sok bosszús percet spórolhat meg minden háztartásban.

A Parkside csőgörény és csőtisztító eszközök szombattól kaphatók. Forrás: Lidl.hu

Mi okozhatja a lefolyó dugulását?

A dugulás szinte minden otthonban előbb-utóbb bekövetkezik. A konyhában a fő bűnös a zsír és az ételmaradék: a leöntött olaj vagy szaft a cső falán megdermed, és lassan teljes dugulást okoz. A fürdőszobában a hajszálak és kozmetikumok keveredése eredményez hasonló gondot. De a nem oda való tárgyak – mint a vattapamacs, fogselyem vagy gyerekjáték-darab – is gyakran felelősek a bajért. Régebbi lakásokban ráadásul a vízkő és a csőszűkület is nehezíti az elfolyást, ami hosszú távon elkerülhetetlen duguláshoz vezethet – gyűjtötte össze mindmegette.hu.

TOP 5 tipp, hogy elkerüljük a lefolyó dugulását

Sok bosszúság megelőzhető néhány egyszerű szokással:

Ne önts zsiradékot a lefolyóba!

A zsíros edényeket töröld át papírtörlővel, és dobd a kukába.

Használj hajfogót a zuhanyzóban vagy a kádban.

Rendszeresen tisztítsd a lefolyót forró vízzel, ecettel vagy szódabikarbónával.

Csak azt dobd a WC-be, ami valóban oda való.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Ha már baj van: jöhet a Parkside csőgörény

Ha a pumpa nem segít, akkor jön el a Parkside csőgörény ideje. A több méter hosszú, hajlékony, kampós végű spirál akár a falban vagy a padlóban lévő dugulásokat is eléri. A működése egyszerű: a spirált a lefolyóba vezetve kézzel vagy tekerővel lehet forgatni, így a kampós vége fellazítja és kihúzza az elzáródást. Használat után elég lemosni és megszárítani – és újra bevethető, akárhányszor.