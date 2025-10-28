Emlékszel a pánsípos indiánokra a 90-es évekből? Itt a válasz, mi lett velük

A perui pánsípos utcazenészek Európa szerte ismertek voltak. A 90-es években Magyarországon is népszerű volt az egzotikus indián zene. Azóta viszont nyomuk veszett. Vajon mi történt a perui pánsípos indiánokkal? Miért tűntek el a pánsípos indiánok? A jelenség nagyságát jól mutatja, hogy az ikonikus sorozat, a South Park is foglalkozott a témával, és az internet egyik legnagyobb fóruma, a Reddit a mai napig keresi a választ a miértekre.

Perui pánsípos indiánok az Esztergomi Bazilika előtt. Forrás: Hídlap, 2005. július 7.

Kik is azok a pánsípos indiánok és honnan jöttek?

A pánsípos indiánok dél-amerikai őslakosok. A legtöbben az Andok vidéki országokból származtak, de sokan latin-amerikai voltak és kényszerből tanultak meg andoki hangszereken, köztük pánsípon játszani.

Az Andok Dél-Amerika nyugati partján terül el, közel 7 ezer kilométer hosszúságú, átlagosan 4 ezer méter magas. Impozáns adottságai miatt a leghosszabb, és a második legmagasabb hegység a Földön. Hét országon nyúlik keresztül:

Argentína,

Bolívia,

Chile,

Kolumbia,

Ecuador,

Peru,

Venezuela.

Az Andok legmagasabb pontja a 6 962 méteren található Aconcagua.

Az Andok

Forrás: wikipedia.hu

Pánsípos indiánok: miért éppen Európa és Magyarország?

Az Andokból érkező utcazenészek a gazdasági migránsok egy speciális csoportja volt. Nem munkavállalóként, és nem is vendégmunkásként érkeztek Európába, hanem a bevándorlóknak egy olyan speciális rétegét alkották, akik a társadalom egzotikum iránti igényét használták ki, és arra alapozva hozták létre a zenészmigránsok egész Európát behálózó közösségét — derül ki Széli Júlia Andokbeli zenészmigráció Magyarországon című tanulmányából.

A 2008-ban megjelent írás szerint a zenészmigráció nem korlátozódott csak Európára: Kína, Tajvan, korábban pedig az Egyesült Államok is vonzó célpontnak számított.

Egy videós szerint, aki 90-es évek jelenségeit boncolgatja, a pánsípos indiánok szervezetten, ügynökségeken, menedzsment irodákon keresztül utaztak más kontinensre. Az ügynökség behívta a jelentkezőket, és azt mondta, van egy hely, ahol szebb és gazdagabb lehet az életetek.

Hullámokban érkeztek a zenészek

Az andokbeli zenészmigrációnak három nagy hulláma volt:

generáció: 1970-ben érkeztek, többnyire bolíviai és chilei zenészek voltak. generáció: a 80-as évek második felétől jöttek. Leginkább utcákon játszottak. generáció: a 90-es évektől érkező zenészek. Jellemző rájuk a kísérletezgetés. Új stílust és imázst akarnak kialakítani.

Népszerű volt az indián zene, jól ment a pánsíposok sorsa

Jellemzően a második generáció tagjaival találkozhattunk az utcán. Hatalmas volt az érdeklődés irántuk, ezért könnyen el tudták magukat tartani, jól meg lehetett élni utcai zenélésből. Egy ideig. Nemcsak a muzsikálásért kapott pénz volt a bevételük, hanem különböző hanghordozó eszközöket is árultak. Nagyon sokan vásároltak pánsípos kazettát vagy CD-t, mert szerettek volna egy kis multikultit csempészni a lakásba vagy megnyugtató dallamokat hallgatni otthon. Erre manapság is van igény, de akkor még nem voltak olyan oldalak, ahol néhány kattintással bárki találhat nyugtató zenét magának.