Emlékszel a pánsípos indiánokra a 90-es évekből? Itt a válasz, mi lett velük
Kik voltak ők és hová lettek az utcákról? A pánsípos indiánok a 90-es években igazi sztárok voltak, az emberek rajongtak értük, de ma már sehol nem látni őket.
A perui pánsípos utcazenészek Európa szerte ismertek voltak. A 90-es években Magyarországon is népszerű volt az egzotikus indián zene. Azóta viszont nyomuk veszett. Vajon mi történt a perui pánsípos indiánokkal? Miért tűntek el a pánsípos indiánok? A jelenség nagyságát jól mutatja, hogy az ikonikus sorozat, a South Park is foglalkozott a témával, és az internet egyik legnagyobb fóruma, a Reddit a mai napig keresi a választ a miértekre.
Kik is azok a pánsípos indiánok és honnan jöttek?
A pánsípos indiánok dél-amerikai őslakosok. A legtöbben az Andok vidéki országokból származtak, de sokan latin-amerikai voltak és kényszerből tanultak meg andoki hangszereken, köztük pánsípon játszani.
Az Andok Dél-Amerika nyugati partján terül el, közel 7 ezer kilométer hosszúságú, átlagosan 4 ezer méter magas. Impozáns adottságai miatt a leghosszabb, és a második legmagasabb hegység a Földön. Hét országon nyúlik keresztül:
- Argentína,
- Bolívia,
- Chile,
- Kolumbia,
- Ecuador,
- Peru,
- Venezuela.
Az Andok legmagasabb pontja a 6 962 méteren található Aconcagua.
Pánsípos indiánok: miért éppen Európa és Magyarország?
Az Andokból érkező utcazenészek a gazdasági migránsok egy speciális csoportja volt. Nem munkavállalóként, és nem is vendégmunkásként érkeztek Európába, hanem a bevándorlóknak egy olyan speciális rétegét alkották, akik a társadalom egzotikum iránti igényét használták ki, és arra alapozva hozták létre a zenészmigránsok egész Európát behálózó közösségét — derül ki Széli Júlia Andokbeli zenészmigráció Magyarországon című tanulmányából.
A 2008-ban megjelent írás szerint a zenészmigráció nem korlátozódott csak Európára: Kína, Tajvan, korábban pedig az Egyesült Államok is vonzó célpontnak számított.
Egy videós szerint, aki 90-es évek jelenségeit boncolgatja, a pánsípos indiánok szervezetten, ügynökségeken, menedzsment irodákon keresztül utaztak más kontinensre. Az ügynökség behívta a jelentkezőket, és azt mondta, van egy hely, ahol szebb és gazdagabb lehet az életetek.
Hullámokban érkeztek a zenészek
Az andokbeli zenészmigrációnak három nagy hulláma volt:
- generáció: 1970-ben érkeztek, többnyire bolíviai és chilei zenészek voltak.
- generáció: a 80-as évek második felétől jöttek. Leginkább utcákon játszottak.
- generáció: a 90-es évektől érkező zenészek. Jellemző rájuk a kísérletezgetés. Új stílust és imázst akarnak kialakítani.
Népszerű volt az indián zene, jól ment a pánsíposok sorsa
Jellemzően a második generáció tagjaival találkozhattunk az utcán. Hatalmas volt az érdeklődés irántuk, ezért könnyen el tudták magukat tartani, jól meg lehetett élni utcai zenélésből. Egy ideig. Nemcsak a muzsikálásért kapott pénz volt a bevételük, hanem különböző hanghordozó eszközöket is árultak. Nagyon sokan vásároltak pánsípos kazettát vagy CD-t, mert szerettek volna egy kis multikultit csempészni a lakásba vagy megnyugtató dallamokat hallgatni otthon. Erre manapság is van igény, de akkor még nem voltak olyan oldalak, ahol néhány kattintással bárki találhat nyugtató zenét magának.
Utaztak, szerették őket
Egy 2005-ös újságból kiderült, két magyarországi fellépés között rengeteget utaztak.
„Ha néhanapján megjelennek az indián ruhás zenészek a piac belváros felőli végében, mindig fölpezsdül az élet, önfeledt, "csavard fel a szőnyeget" hangulatot varázsolva a fülledt nyári délutánba. A rézbőrű muzsikusok évek óta kedvelt visszajáró vendégei városunknak. Alfredo Cotacachi, az egyik pánsípos-énekes elmondta, hogy azért kell rájuk annyit várni, mert két esztergomi fellépés között körbeturnézzák egész Európát. „Mindenhol szeretnek bennünket. Attól különleges a zenénk, hogy ötvözzük a Dél-Amerikai dallamokat, kecsua szövegeket, hagyományos hangszereket az észak-amerikai ritmussal. A show-hoz tartozik, hogy az északi testvéreinkre jellemző, látványos népviseletben játszunk” — írja egy korabeli újság.
Perui pánsíp: a siker egyik záloga
A perui pánsíp eredetileg nádból készült. Állítólag Bolíviából, Chilén és Indián át jutott Európába. A hangszer ősi mesterei egy köteg különféle hosszúságú nádat vettek markukba, majd azt fújva szólaltatták meg, mint hangszert. Aztán, ahogy jöttek a gyors, virtuóz számok, újítottak rajta: sorba rakták, hogy ne mozogjanak a csövek, s így a zenész tiszta hangot csalhat ki hangszeréből. Ma már különböző méretű, hangzású pánsípon játszanak e hangszer szerelmesei — olvasható a Békés Megyei Hírlap 1994-es számában.
Popkulturális jelenség lett a pánsípos indiánokból
Az utcán zenélő dél-amerikai őslakosok nem magyarországi sajátosság volt. A perui pánsípos indián zenészek szinte mindenhol ott voltak. Jól mutatja elterjedésüket és a jelenség nagyságát, hogy a kultikus sorozat, az 1997-ben indult, jelenleg is futó, 27. évadnál tartó South Park nem egy, hanem egyből két epizódot is szentelt nekik: a 2008-ban bemutatott 12. évad 10. és 11. részének főszereplői maguk a perui pánsípos indiánok voltak. A sorozat a maga sajátos stílusával közelíti meg a jelenséget. A történet szerint a perui pánsípos indiánok a zenéjükkel védik a földet a mindent elpusztító óriási tengerimalacoktól. Természetesen ez csak fikció, a világot ellepő, különleges zenét játszó indiánok története ennél sokkal prózaibb.
Az internet népét is foglalkoztatja, mi történt a perui pánsípos indiánokkal
Az internet egyik ismert oldalán, a redditen is több kérdés foglalkozott a témával. A legutolsó februárban jelent meg. A felhasználó is konkrétan arra volt kíváncsi, mi történt a perui pánsípos indiánokkal.
Régen mindenhol látni lehetett ezeket a srácokat a 80-as években és a 2000-es évek elejéig, de most már soha nem látod őket?
— olvasható a redditen.
A kérdésre 58 válasz érkezett. Többen is írják, elvitték őket a tengerimalacok. Mások szerint a perui pánsíposok teljesítették a küldetésüket: megmentették a világot az apokalipszistől, ezért már nincs rájuk többet szükség, így nyugdíjazták magukat. Ez persze nem igaz, csak egy utalás a korábban említett ikonikus South Park részekre. Azonban akadnak olyan válaszok is, amelyeknek lehet igazságtartalma. Az egyik hozzászóló rávilágított arra, hogy a perui pánsípos indiánok egyik bevételi forrása a CD-k értékesítéséből származott. Mivel manapság már kevesen vesznek, hallgatnak CD-ket, ezért ebből nem tudnak már pénzt szerezni. Írországból, Amerikából, Spanyolországból is hozzászóltak a kérdéshez. Szinte mindenki arról számolt be, hogy régebben tele voltak az utcák pánsípos indiánokkal, de már évek óta nem látták őket.
Miért tűntek el a pánsípos indiánok?
A pánsípos indiánok eltűnését több tényező együttes hatása váltotta ki.
Kimerítették a lehetőségeiket
A 90-es évek végére az Andokból érkező zenészek kimerítették minden lehetőségüket, és elvesztették a siker szempontjából nagyon fontosnak számító egzotikus varázst. Jelenlétük megszokottá vált, az embereket már nem érdekelte, kezdtek irritálóvá válni.
Piaci változások
A 90-es években újdonságnak számítottak, sok kazettát, majd CD-t eladtak, sokan adtak nekik pénzt az utcán. Később viszont a közönség érdeklődése alábbhagyott, és már nem hozott megélhetést ez a forma. Ahogy arra az egyik reddit felhasználó is rávilágított, és a 90-es évekkel foglalkozó TikToker is hangsúlyozza, megjelentek a streamingszolgáltatók és az emberek többé már nem vásároltak CD-t sem kazettát, pláne nem utcán.
Kulturális változások
A világzene népszerűsége a 90-es években tetőzött, utána inkább más stílusok, például az elektronikus zene, a pop vagy a balkáni fúvószenekarok kaptak figyelmet.
Szigorodó szabályok
Több városban is szigorították az utcazenélés szabályait. Engedélyhez kötötték, helyhez kötötték, vagy teljesen megtiltották bizonyos frekventált helyeken, például aluljárókban. Budapesten is rendelettel csökkentették a használható közterületet. Ez megnehezítette számukra a működést. Egyre többen jelentették fel a zenészeket.
Konfliktusok és bizonytalanság
A hatóságokkal kialakult konfliktusok tovább rontották a bizonytalan létfenntartásuk miatt feszült zenészek életét. A nagy létszámú csapatok nem tudtak megélni, felbomlottak, kisebb csoportok jöttek létre. A 2-5 fős csapatok bár egzisztenciálisan stabilabbak voltak, de nem tudtak előadni olyan dalokat, amire egy 10-20 fős csapat képes volt.
Új hangzás, ami már nem egzotikus
A kisebb csapatok sem engedhették meg maguknak, hogy szűkítsék a repertoárt vagy ne újítsák meg, ezért elkezdtek különböző elektronikus eszközöket, erősítőket használni. Az új hangzáshoz már nem akartak feltétlenül indián elemeket tartalmazó fellépőruhákat társítani. Innentől kezdve jellemzően utcai ruhában zenéltek, azaz láthatóvá vált, hogy birtokolnak nyugati javakat, például márkás cipőket. A népi viseletet csak hivatalos fellépéseken került elő. A hosszú haj is eltűnt a legtöbb férfi zenész fejéről — derül ki Széli Júlia Andokbeli zenészmigráció Magyarországon című tanulmányából.
Az elektronikus eszközökkel kialakított új hangzás és a megváltozott külső kezdetben népszerű volt, de a siker nem tartott sokáig. A nézőknek nem tetszettek a populáris dallamok és az elektronikus alapok, a zene nem tűnt eléggé egzotikusnak. A zenészek új imázsa és muzsikája nem fért össze a nézők igényeivel, akik egy tiszta, európai civilizációtól mentes kultúrára voltak kíváncsiak.
Személyes okok
Sokan hazamentek Latin-Amerikába, mások Nyugat-Európába költöztek, ahol nagyobb volt a turistaforgalom és a kereslet az egzotikus zenére. Olyanok is voltak, akik helyben letelepedtek és beilleszkedtek a helyi társadalomba.