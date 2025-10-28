Kiosztották a gyulai kórház rangos elismeréseit – galériával

A Pándy emléknapi ünnepség nyitányaként immár hagyományosnak mondható módon elsőként elültették a Pándy Emlékfát, amit az adott évben mindig a Pándy Emlékéremmel kitüntetett szakember ültet el a saját munkahelye körül, gazdagítva ezzel az intézmény kertjét és faállományát. Mindezzel tisztelegnek az érintett szakember munkássága előtt, illetve a környezettudatosságot is szimbolizálja.

Idén is rangos elismeréseket adtak át a Pándy emléknapi ünnepségen kedden a Békés Vármegyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórházában. Fotó: Beol.hu

A Pándy emléknapi ünnepségen megemlékeztek a kórház névadójáról

A program a faültetést követően a tagkórház Árvay termében folytatódott. Dr. Becsei László, a Békés Vármegyei Központi Kórház főigazgató-főorvosa köszöntőjében megemlékezett a tagkórház névadójáról, az ókígyósi születésű világhírű elmegyógyászról, Pándy Kálmánról. Megjegyezte, hogy az elmúlt évek egészségügyi fejlesztései lehetővé teszik, hogy a vármegyében korszerű és modern infrastruktúra alkalmazásával gyógyítsák, ápolják a betegeket, majd felsorolta a közelmúltban történt néhány fontosabb fejlesztést.

Számos jelentős fejlesztés történt az intézményben

Dr. Becsei László hangsúlyozta, két éve működik a kardiológiai osztályon a szívkatéteres laborban egy második készülék is, amely lehetővé teszi, hogy egyszerre lehessen a laborban végezni a szelektív és a sürgős ellátásokat is, ezzel gyakorlatilag nullára csökkent a várakozási idő. Emellett jelentősen javult az infarktusos vagy az olyan akut koszorúérbetegségben szenvedő betegek katéteres ellátása, akik ezt igénylik. Hozzátette, ez jelentősen csökkentette a szívbetegek halálozását is.

Kifejtette, hogy a daganatos betegségek diagnosztikájában is előre tudtak lépni, hiszen egy évvel ezelőtt egy erre a célra készített CT készüléket szereztek be, melyet mind a diagnosztikában, mind a terápiában hatékonyan tudnak használni. Ezenfelül az onkológián egy új lineáris gyorsítót tudtak beépíteni, melynek köszönhetően egyrészt a kezelési idő lerövidült, másrészt hatékonyabb lett a terápia is.

Továbbá elmondta, hogy egy román-magyar határon átnyúló program segítségével mintegy 3 milliárd forintot nyert el a gyulai kórház az aradival közösen, ezáltal megújulhat a már nagyon elavultnak számító onkológiai épület is, valamint eszközbeszerzésre is lehetőségük lesz. Az igazgató megemlítette, hogy a napokban történik a műszaki átadása egy új CT berendezésnek is, mellyel hamarosan megindulhat a betegek ellátása.