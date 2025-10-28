1 órája
Kiosztották a gyulai kórház rangos elismeréseit – galériával
A pályakezdő orvosok és a szakvizsgát tett szakemberek köszöntése mellett rangos elismeréseket adtak át kedden a Békés Vármegyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórházában. A szokásoknak megfelelően újfent megtartották a Pándy emléknapi ünnepséget a gyulai intézményben.
A Pándy emléknapi ünnepség nyitányaként immár hagyományosnak mondható módon elsőként elültették a Pándy Emlékfát, amit az adott évben mindig a Pándy Emlékéremmel kitüntetett szakember ültet el a saját munkahelye körül, gazdagítva ezzel az intézmény kertjét és faállományát. Mindezzel tisztelegnek az érintett szakember munkássága előtt, illetve a környezettudatosságot is szimbolizálja.
A Pándy emléknapi ünnepségen megemlékeztek a kórház névadójáról
A program a faültetést követően a tagkórház Árvay termében folytatódott. Dr. Becsei László, a Békés Vármegyei Központi Kórház főigazgató-főorvosa köszöntőjében megemlékezett a tagkórház névadójáról, az ókígyósi születésű világhírű elmegyógyászról, Pándy Kálmánról. Megjegyezte, hogy az elmúlt évek egészségügyi fejlesztései lehetővé teszik, hogy a vármegyében korszerű és modern infrastruktúra alkalmazásával gyógyítsák, ápolják a betegeket, majd felsorolta a közelmúltban történt néhány fontosabb fejlesztést.
Számos jelentős fejlesztés történt az intézményben
Dr. Becsei László hangsúlyozta, két éve működik a kardiológiai osztályon a szívkatéteres laborban egy második készülék is, amely lehetővé teszi, hogy egyszerre lehessen a laborban végezni a szelektív és a sürgős ellátásokat is, ezzel gyakorlatilag nullára csökkent a várakozási idő. Emellett jelentősen javult az infarktusos vagy az olyan akut koszorúérbetegségben szenvedő betegek katéteres ellátása, akik ezt igénylik. Hozzátette, ez jelentősen csökkentette a szívbetegek halálozását is.
Kifejtette, hogy a daganatos betegségek diagnosztikájában is előre tudtak lépni, hiszen egy évvel ezelőtt egy erre a célra készített CT készüléket szereztek be, melyet mind a diagnosztikában, mind a terápiában hatékonyan tudnak használni. Ezenfelül az onkológián egy új lineáris gyorsítót tudtak beépíteni, melynek köszönhetően egyrészt a kezelési idő lerövidült, másrészt hatékonyabb lett a terápia is.
Továbbá elmondta, hogy egy román-magyar határon átnyúló program segítségével mintegy 3 milliárd forintot nyert el a gyulai kórház az aradival közösen, ezáltal megújulhat a már nagyon elavultnak számító onkológiai épület is, valamint eszközbeszerzésre is lehetőségük lesz. Az igazgató megemlítette, hogy a napokban történik a műszaki átadása egy új CT berendezésnek is, mellyel hamarosan megindulhat a betegek ellátása.
Mintegy száz rezidens dolgozik a gyulai kórházban
Az ünnepségen
- 38 pályakezdő orvost,
- valamint 17 frissen szakvizsgát tett orvost köszöntöttek,
a most végzett szakemberekkel együtt így jelenleg 101 rezidens dolgozik a gyulai kórházban. A rendezvényen továbbá beszámoltak a Pándy Alapítvány 2024. évi tevékenységéről. Kiderült, hogy az alapítvány tavaly közel 5 millió forint bevételre tett szert, mely támogatásokból, pályázati pénzekből és az adó egy százalékából állt össze. Ezt az összeget főként eszközbeszerzésre, illetve kongresszuson való részvételre fordították.
Átadták a Pándy Nővér és a Pándy Emlékérem elismeréseket
Az eseményen átadták a Pándy Nővér címet, melyet 2025-ben Balogh Erika, vezető szakasszisztens kapott meg. Rendhagyó módon személyesen most osztották ki a Réthy Nővér kitüntetést is, amit Fábiánné Patai Erika, a Békés Vármegyei Központi Kórház Réthy Pál Tagkórházának szakdolgozója vehetett át. A Pándy Emlékérem díjat pedig ebben az évben dr. Wolf Ildikó, a központi laboratórium főorvosa nyerte el, aki idén negyven éve szolgálja az intézményt és a betegeket.
