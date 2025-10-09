1 órája
Hatvan életet mentettek meg a pályaválasztási vásáron – videóval, galériával
Nagyszabású véradást szervezett csütörtökön Békéscsabán, CsabaParkban a Szeretlek Békéscsaba Egyesület. A pályaválasztási vásáron tartott akció során a 20 véradónak hála 60 életet mentettek meg.
Nagyszabású véradást szervezett a Szeretlek Békéscsaba Egyesület a CsabaParkban, a pályaválasztási vásáron – ismertette az egyesület elnöke, Frankó Attila. A véradókat ajándékokkal, meglepetésekkel várták. Nyereményeket is sorsoltak, azok, akiknek kedvezett a szerencse, sétarepülésen vehetnek részt.
Több mint 25 éve szervez véradásokat Frankó Attila
Frankó Attila 2000 májusa óta szervez rendszeresen véradásokat, és megjegyezte, hogy a 25 év és 5 hónap alatt a mostani 60-nal együtt összesen 11 ezer 220 életet mentettek meg a véradóknak köszönhetően, figyelembe véve azt, hogy egy véradással három életet lehet megmenteni.
Jó reklámot csináltak a pályaválasztási vásáron a véradásnak
Az egyesület elnöke elmondta, hogy a véradók között voltak fiatalok is. Több tizenéves pedig kíváncsi volt arra, hogy miként zajlik egy véradás, így remélni lehet, hogy amikor betöltik a 18. életévüket – ami szükséges hozzá –, ők is adnak majd vért. Hangsúlyozta, hogy a pályaválasztási vásár szerinte így remek reklámot csinált az önkéntességnek.
Véradás a pályaválasztási vásáron
Legközelebb a városháza dísztermében lesz nagyszabású akció
Hozzátette, hogy a következő nagyszabású véradást november 21-én szervezik, annak a békéscsabai városháza díszterme ad majd otthont.
