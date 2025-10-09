Hatvan életet mentettek meg a pályaválasztási vásáron – videóval, galériával

Nagyszabású véradást szervezett a Szeretlek Békéscsaba Egyesület a CsabaParkban, a pályaválasztási vásáron – ismertette az egyesület elnöke, Frankó Attila. A véradókat ajándékokkal, meglepetésekkel várták. Nyereményeket is sorsoltak, azok, akiknek kedvezett a szerencse, sétarepülésen vehetnek részt.

Nagyszabású véradást szervezett a Szeretlek Békéscsaba Egyesület a pályaválasztási vásáron. Fotó: Dinya Magdolna

Több mint 25 éve szervez véradásokat Frankó Attila

Frankó Attila 2000 májusa óta szervez rendszeresen véradásokat, és megjegyezte, hogy a 25 év és 5 hónap alatt a mostani 60-nal együtt összesen 11 ezer 220 életet mentettek meg a véradóknak köszönhetően, figyelembe véve azt, hogy egy véradással három életet lehet megmenteni.

Jó reklámot csináltak a pályaválasztási vásáron a véradásnak

Az egyesület elnöke elmondta, hogy a véradók között voltak fiatalok is. Több tizenéves pedig kíváncsi volt arra, hogy miként zajlik egy véradás, így remélni lehet, hogy amikor betöltik a 18. életévüket – ami szükséges hozzá –, ők is adnak majd vért. Hangsúlyozta, hogy a pályaválasztási vásár szerinte így remek reklámot csinált az önkéntességnek.