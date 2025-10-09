október 9., csütörtök

Dénes névnap

13°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Véradás

3 órája

Hatvan életet mentettek meg a pályaválasztási vásáron – videóval, galériával

Címkék#CsabaParkban#pályaválasztási vásár#Szeretlek Békéscsaba Egyesület#véradás#hála

Nagyszabású véradást szervezett csütörtökön Békéscsabán, CsabaParkban a Szeretlek Békéscsaba Egyesület. A pályaválasztási vásáron tartott akció során a 20 véradónak hála 60 életet mentettek meg.

Licska Balázs

Nagyszabású véradást szervezett a Szeretlek Békéscsaba Egyesület a CsabaParkban, a pályaválasztási vásáron – ismertette az egyesület elnöke, Frankó Attila. A véradókat ajándékokkal, meglepetésekkel várták. Nyereményeket is sorsoltak, azok, akiknek kedvezett a szerencse, sétarepülésen vehetnek részt.

Véradás a pályaválasztási vásáron
Nagyszabású véradást szervezett a Szeretlek Békéscsaba Egyesület a pályaválasztási vásáron. Fotó: Dinya Magdolna

Több mint 25 éve szervez véradásokat Frankó Attila

Frankó Attila 2000 májusa óta szervez rendszeresen véradásokat, és megjegyezte, hogy a 25 év és 5 hónap alatt a mostani 60-nal együtt összesen 11 ezer 220 életet mentettek meg a véradóknak köszönhetően, figyelembe véve azt, hogy egy véradással három életet lehet megmenteni.

Jó reklámot csináltak a pályaválasztási vásáron a véradásnak

Az egyesület elnöke elmondta, hogy a véradók között voltak fiatalok is. Több tizenéves pedig kíváncsi volt arra, hogy miként zajlik egy véradás, így remélni lehet, hogy amikor betöltik a 18. életévüket – ami szükséges hozzá –, ők is adnak majd vért. Hangsúlyozta, hogy a pályaválasztási vásár szerinte így remek reklámot csinált az önkéntességnek.

Véradás a pályaválasztási vásáron

Fotók: Dinya Magdolna

Legközelebb a városháza dísztermében lesz nagyszabású akció

Hozzátette, hogy a következő nagyszabású véradást november 21-én szervezik, annak a békéscsabai városháza díszterme ad majd otthont.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu