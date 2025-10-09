október 9., csütörtök

Új tanácsadókkal bővült a tudományos tanács – galériával

Címkék#Békés Vármegyei Kormányhivatal#Dr Takács Árpád#Békés Vármegyei Pályaválasztási Vásár#pályaorientációs kerekasztal

A Békés Vármegyei Pályaválasztási Vásárhoz kapcsolódóan ülésezett a pályaorientációs kerekasztal szerdán Békéscsabán, a CsabaParkban. Az eseményen átadták a Békés Vármegyei Kormányhivatal Tudományos Tanácsa új tanácsadóinak megbízólevelét, a pályaválasztási vásár pedig számos hasznos információval szolgál a diákoknak.

Papp Gábor

A Békés Vármegyei Pályaválasztási Vásár egyébként nagy sikerrel zajlik még csütörtökön is, szerdán pedig a pályaorientációs kerekasztal is ülésezett, és annak keretében új tanácsadókat is köszöntött a Békés Vármegyei Kormányhivatal tudományos tanácsa.

A pályaválasztási vásár nagy sikerrel zajlik, szerdán pedig a pályaorientációs kerekasztal ülésezett, ahol új tanácsadókat is köszöntöttek
A tanácsadói megbízólevelet Szrenka Pálné és Szabó László vette át dr. Takács Árpádtól. Fotó: Lehoczky Péter

A pályaválasztási vásáron ezrek vesznek részt

Mint megírtuk, az idei programon résztvevő szervezetek 120 kiállítóhelyen mutatkoznak be, a pályaválasztási vásárra a két nap alatt 5000 diákot, illetve érdeklődőt várnak. A standokon, a szakmasátorban és a kültéri helyszíneken 

  • 38 középfokú oktatási intézmény, 
  • 3 egyetem, 
  • 5 kamara, köztük a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, 
  • közigazgatási és rendvédelmi szervek, 
  • pályaorientációt segítő szervezetek 
  • valamint 28 munkáltató képviselteti magát.

Ülésezett a pályaorientációs kerekasztal

Fotók: Lehoczky Péter

Két új tanácsadót köszöntöttek

A pályaorientációs kerekasztal tanácskozásán dr. Takács Árpád főispántól tanácsadói megbízólevelet vehetett át Szrenka Pálné, a Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége elnöke, illetve Szabó László, a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium főigazgatója. Így az új tanácsadók száma 13-ra emelkedett a Békés Vármegyei Kormányhivatal tudományos tanácsában.

