Új tanácsadókkal bővült a tudományos tanács – galériával
A Békés Vármegyei Pályaválasztási Vásárhoz kapcsolódóan ülésezett a pályaorientációs kerekasztal szerdán Békéscsabán, a CsabaParkban. Az eseményen átadták a Békés Vármegyei Kormányhivatal Tudományos Tanácsa új tanácsadóinak megbízólevelét, a pályaválasztási vásár pedig számos hasznos információval szolgál a diákoknak.
A Békés Vármegyei Pályaválasztási Vásár egyébként nagy sikerrel zajlik még csütörtökön is, szerdán pedig a pályaorientációs kerekasztal is ülésezett, és annak keretében új tanácsadókat is köszöntött a Békés Vármegyei Kormányhivatal tudományos tanácsa.
A pályaválasztási vásáron ezrek vesznek részt
Mint megírtuk, az idei programon résztvevő szervezetek 120 kiállítóhelyen mutatkoznak be, a pályaválasztási vásárra a két nap alatt 5000 diákot, illetve érdeklődőt várnak. A standokon, a szakmasátorban és a kültéri helyszíneken
- 38 középfokú oktatási intézmény,
- 3 egyetem,
- 5 kamara, köztük a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara,
- közigazgatási és rendvédelmi szervek,
- pályaorientációt segítő szervezetek
- valamint 28 munkáltató képviselteti magát.
Ülésezett a pályaorientációs kerekasztalFotók: Lehoczky Péter
Két új tanácsadót köszöntöttek
A pályaorientációs kerekasztal tanácskozásán dr. Takács Árpád főispántól tanácsadói megbízólevelet vehetett át Szrenka Pálné, a Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége elnöke, illetve Szabó László, a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium főigazgatója. Így az új tanácsadók száma 13-ra emelkedett a Békés Vármegyei Kormányhivatal tudományos tanácsában.
