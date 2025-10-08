34 perce
Ötezer diák ismerkedhet meg a jövő lehetőségeivel – galériával, videóval
Megkezdődött a Békés Vármegyei Pályaválasztási Vásár szerdán délelőtt Békéscsabán, a CsabaParkban. Az idei programon résztvevő szervezetek 120 kiállítóhelyen mutatkoznak be, a pályaválasztási vásárra a két nap alatt 5000 diákot, illetve érdeklődőt várnak.
Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár a pályaválasztási vásár megnyitóján elmondott köszöntőjében kiemelte, a programra több ezer fiatalt és érdeklődőt várnak a két nap alatt sok-sok standdal, sok különleges lehetőséggel.
Mint hozzátette, a civil szektor is számos lehetőséget kínál a fiataloknak.
– Több mint 60 ezer ilyen szervezet működik Magyarországon, amelyek száma folyamatosan nő. Az alapítványi és egyesületi szektor egy rugalmas intézményrendszert tud felmutatni – részletezte, majd szólt arról, hogy az állami támogatások mértékét folyamatosan és jelentősen növelték az elmúlt években.
– Az állam által, a Miniszterelnökség berkein belülről a civileknek nyújtható támogatásokat megnégyszereztük az elmúlt hét évben, 5 milliárdról több mint 20 milliárd forintra – folytatta a gondolatot. – Ezek a források biztosítják azt a lehetőséget, amely a fiatalok számára is esélyt ad arra, hogy a civil szektorban keressék a jövőjüket, ott találjanak nekik tetsző pályára.
Pályaválasztási vásár: megtalálhatják a jövőképüket a fiatalok
Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere elmondta, a hagyományos, mindig jó hangulatú pályaválasztási vásáron a vármegye valamennyi középfokú oktatási intézménye, egyetemek, nagyszerű innovációra képes cégek egyaránt jelen vannak.
– Az érdeklődő fiataloknak, szüleiknek, illetve nagyszüleiknek lehetőségük nyílik, hogy megismerjék, mit tud kínálni Békés vármegye a pályaválasztás során – tette hozzá, majd kiemelte, a nemzedék tagjait nem hagyhatják magukra, irányt kell mutatni számukra, bemutatni, hogy az iskolák elvégzése, a tanulmányok befejezése, a szakma megszerzése után van-e jó munkahely, van-e jövőkép, érdemes-e a jövőt itt tervezni.
– Hiszem, hogy igen. Hiszem, hogy fiataloknak van jövőjük Békés vármegyében és Békéscsabán. Ez ennek a két napnak egy nagyon fontos üzenete – tette hozzá. A polgármester kitért arra, hogy a Vulcan Shield Global óriási jelentőségű befektetést valósít meg Békéscsabán.
– Lehetőségünk van arra, hogy Békés vármegye ügyeit összefogással előremozdítsuk – fogalmazott.
A szakképzési intézmények magas szinten működnek
Dr. Orosz Tivadar, a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke kifejtette, a kamaráknak kiemelt feladata a pályaorientáció és a pályaválasztás elősegítése.
Pályaválasztási vásár BékéscsabánFotók: Lehoczky Péter
– Ennek a módszerei folyamatosan változnak, és minden új, kreatív lehetőséget ki kell használni, hogy az információk eljussanak a diákokhoz. A digitális kommunikáció eszközei ebben mára nagyon fontos szerepet töltenek be – tette hozzá. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a pályaválasztási vásárnak különös jelentőséget ad, hogy ott lehetőség nyílik a személyes találkozásokra, még jobban megismerhetik az iskolákat, a szakmákat, a lehetőségeket a fiatalok.
Szólt arról, hogy a Békés vármegyei szakképzési intézmények magas szinten működnek, jól alkalmazkodnak a változó körülményekhez. Az országos és világversenyeken is jól szerepelnek a diákjaik.
Folyamatos a fejlődés a fiatalok jövője érdekében
Dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja elmondta, olyan lehetőséget kell teremteni és olyan stratégiát alkotni a fiatalok számára, amelynek köszönhetően itt helyben kiteljesedhetnek.
– Ehhez folyamatosan fejlesztjük és bővítjük a szakképzést és a felsőoktatást, munkahelyteremtő beruházásokat hozunk Békéscsabára, illetve Békés vármegyébe, és hosszú távú stratégiát alkotunk – emelte ki a főispán.
– Kötelességünk, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy formáljuk a fiatalok szemléletét és megteremtsük az alapját, hogy tudjanak olyan döntést hozni, hogy itt maradnak – emelte ki. – Az elmúlt egy évben, különösen az elmúlt néhány hónapban sok minden megváltozott. Békéscsabára érkezik a Vulcan Shield Global, amely óriási változást hoz a térség életében.
Szólt arról, hogy elkészült Békés Vármegye Befektetésösztönzési Stratégiája, amelyet meg kell tölteni tartalommal. A dokumentumban terítékre került a vármegye közlekedés-, ipar-, oktatás-, és humán-infrastruktúrája, valamint térségünk agrár- és vidékfejlesztési stratégiája, illetve a lehetséges kitörési pontok egyaránt.
– Mindez a Békés vármegyei fiatalok számára is sokat jelent – fogalmazott.
Ötezer diákot várnak
A Békés Vármegyei Pályaválasztási Vásárra az idén is nagy számban érkeztek kiállítók, így a standokon, a szakmasátorban és a kültéri helyszíneken 38 középfokú oktatási intézmény, 3 egyetem, 5 kamara, köztük a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, közigazgatási és rendvédelmi szervek, pályaorientációt segítő szervezetek valamint 28 munkáltató képviselteti magát. A munkáltatók között többen duális partnerként vesznek részt a szakképzés rendszerében. A Békés Vármegyei Kormányhivatal által szervezett programon résztvevő szervezetek 120 kiállítóhelyen mutatkoznak be.
A vármegyében tanulók közül 1200 általános iskolás 11 szakirányban vezetett látogatás, „tárlatvezetés” keretében ismerkedhet meg a kiválasztott érdeklődési körbe tartozó szakmákkal, az oktatást nyújtó középiskolákkal, és a tanulmányok befejezését követően ugyanilyen szakterületen elhelyezkedési lehetőséget kínáló munkáltatókkal. A pályaválasztási vásár a vármegye legnagyobb pályaorientációs rendezvénye, amelyre két nap alatt 5 ezer főt várnak.
Pályázati eredmények
A megnyitón a harmadik alkalommal meghirdetett „Miért szeretem az IKSZ-et?” című esszé- és videópályázat díjait is átadták.
- helyezett: Kársai Flóra, Gyulai Szakképzési Centrum (GySzC) Székely Mihály Technikum, Szakképző Iskola
- helyezett Duray Virág, Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum
- helyezett Molnár Sára Judit, GySzC Székely Mihály Technikum, Szakképző Iskola
Különdíj: Kolompár Natália Mercédesz, GySzC Székely Mihály Technikum, Szakképző Iskola
