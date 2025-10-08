október 8., szerda

Koppány névnap

18°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pályaválasztási vásár

34 perce

Ötezer diák ismerkedhet meg a jövő lehetőségeivel – galériával, videóval

Címkék#pályaorientáció#Békés Vármegyei Pályaválasztási Vásár#diák#Békéscsaba

Megkezdődött a Békés Vármegyei Pályaválasztási Vásár szerdán délelőtt Békéscsabán, a CsabaParkban. Az idei programon résztvevő szervezetek 120 kiállítóhelyen mutatkoznak be, a pályaválasztási vásárra a két nap alatt 5000 diákot, illetve érdeklődőt várnak.

Papp Gábor

Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár a pályaválasztási vásár megnyitóján elmondott köszöntőjében kiemelte, a programra több ezer fiatalt és érdeklődőt várnak a két nap alatt sok-sok standdal, sok különleges lehetőséggel.  

A pályaválasztási vásár Békéscsabán
A pályaválasztási vásáron a fiatalok ezúttal is a lehetőségek széles palettáját ismerhetik meg. Fotó: Lehoczky Péter

Mint hozzátette, a civil szektor is számos lehetőséget kínál a fiataloknak.

– Több mint 60 ezer ilyen szervezet működik Magyarországon, amelyek száma folyamatosan nő. Az alapítványi és egyesületi szektor egy rugalmas intézményrendszert tud felmutatni – részletezte, majd szólt arról, hogy az állami támogatások mértékét folyamatosan és jelentősen növelték az elmúlt években.

– Az állam által, a Miniszterelnökség berkein belülről a civileknek nyújtható támogatásokat megnégyszereztük az elmúlt hét évben, 5 milliárdról több mint 20 milliárd forintra – folytatta a gondolatot. – Ezek a források biztosítják azt a lehetőséget, amely a fiatalok számára is esélyt ad arra, hogy a civil szektorban keressék a jövőjüket, ott találjanak nekik tetsző pályára.

Pályaválasztási vásár: megtalálhatják a jövőképüket a fiatalok

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere elmondta, a hagyományos, mindig jó hangulatú pályaválasztási vásáron a vármegye valamennyi középfokú oktatási intézménye, egyetemek, nagyszerű innovációra képes cégek egyaránt jelen vannak.

– Az érdeklődő fiataloknak, szüleiknek, illetve nagyszüleiknek lehetőségük nyílik, hogy megismerjék, mit tud kínálni Békés vármegye a pályaválasztás során – tette hozzá, majd kiemelte, a nemzedék tagjait nem hagyhatják magukra, irányt kell mutatni számukra, bemutatni, hogy az iskolák elvégzése, a tanulmányok befejezése, a szakma megszerzése után van-e jó munkahely, van-e jövőkép, érdemes-e a jövőt itt tervezni.

– Hiszem, hogy igen. Hiszem, hogy fiataloknak van jövőjük Békés vármegyében és Békéscsabán. Ez ennek a két napnak egy nagyon fontos üzenete – tette hozzá. A polgármester kitért arra, hogy a Vulcan Shield Global óriási jelentőségű befektetést valósít meg Békéscsabán.

– Lehetőségünk van arra, hogy Békés vármegye ügyeit összefogással előremozdítsuk – fogalmazott.

A szakképzési intézmények magas szinten működnek

Dr. Orosz Tivadar, a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke kifejtette, a kamaráknak kiemelt feladata a pályaorientáció és a pályaválasztás elősegítése. 

Pályaválasztási vásár Békéscsabán

Fotók: Lehoczky Péter

– Ennek a módszerei folyamatosan változnak, és minden új, kreatív lehetőséget ki kell használni, hogy az információk eljussanak a diákokhoz. A digitális kommunikáció eszközei ebben mára nagyon fontos szerepet töltenek be – tette hozzá. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a pályaválasztási vásárnak különös jelentőséget ad, hogy ott lehetőség nyílik a személyes találkozásokra, még jobban megismerhetik az iskolákat, a szakmákat, a lehetőségeket a fiatalok.

Szólt arról, hogy a Békés vármegyei szakképzési intézmények magas szinten működnek, jól alkalmazkodnak a változó körülményekhez. Az országos és világversenyeken is jól szerepelnek a diákjaik.

Folyamatos a fejlődés a fiatalok jövője érdekében

Dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja elmondta, olyan lehetőséget kell teremteni és olyan stratégiát alkotni a fiatalok számára, amelynek köszönhetően itt helyben kiteljesedhetnek.

– Ehhez folyamatosan fejlesztjük és bővítjük a szakképzést és a felsőoktatást, munkahelyteremtő beruházásokat hozunk Békéscsabára, illetve Békés vármegyébe, és hosszú távú stratégiát alkotunk – emelte ki a főispán.

– Kötelességünk, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy formáljuk a fiatalok szemléletét és megteremtsük az alapját, hogy tudjanak olyan döntést hozni, hogy itt maradnak – emelte ki. – Az elmúlt egy évben, különösen az elmúlt néhány hónapban sok minden megváltozott. Békéscsabára érkezik a Vulcan Shield Global, amely óriási változást hoz a térség életében.

Szólt arról, hogy elkészült Békés Vármegye Befektetésösztönzési Stratégiája, amelyet meg kell tölteni tartalommal. A dokumentumban terítékre került a vármegye közlekedés-, ipar-, oktatás-, és humán-infrastruktúrája, valamint térségünk agrár- és vidékfejlesztési stratégiája, illetve a lehetséges kitörési pontok egyaránt.

– Mindez a Békés vármegyei fiatalok számára is sokat jelent – fogalmazott.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Ötezer diákot várnak

A Békés Vármegyei Pályaválasztási Vásárra az idén is nagy számban érkeztek kiállítók, így a standokon, a szakmasátorban és a kültéri helyszíneken 38 középfokú oktatási intézmény, 3 egyetem, 5 kamara, köztük a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, közigazgatási és rendvédelmi szervek, pályaorientációt segítő szervezetek valamint 28 munkáltató képviselteti magát. A munkáltatók között többen duális partnerként vesznek részt a szakképzés rendszerében. A Békés Vármegyei Kormányhivatal által szervezett programon résztvevő szervezetek 120 kiállítóhelyen mutatkoznak be.

A vármegyében tanulók közül 1200 általános iskolás 11 szakirányban vezetett látogatás, „tárlatvezetés” keretében ismerkedhet meg a kiválasztott érdeklődési körbe tartozó szakmákkal, az oktatást nyújtó középiskolákkal, és a tanulmányok befejezését követően ugyanilyen szakterületen elhelyezkedési lehetőséget kínáló munkáltatókkal. A pályaválasztási vásár a vármegye legnagyobb pályaorientációs rendezvénye, amelyre két nap alatt 5 ezer főt várnak.

Pályázati eredmények

A megnyitón a harmadik alkalommal meghirdetett „Miért szeretem az IKSZ-et?” című esszé- és videópályázat díjait is átadták.

  1. helyezett: Kársai Flóra, Gyulai Szakképzési Centrum (GySzC) Székely Mihály Technikum, Szakképző Iskola
  2. helyezett Duray Virág, Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum
  3. helyezett Molnár Sára Judit, GySzC Székely Mihály Technikum, Szakképző Iskola
    Különdíj: Kolompár Natália Mercédesz, GySzC Székely Mihály Technikum, Szakképző Iskola

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu